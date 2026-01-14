Ključ u ruke ili glavobolja na rate? Cijena montažne kuće je fiksna pa nema iznenađenja

U Zagrebu će se 20. i 21. siječnja, u hotelu The Westin Zagreb, održati sad već tradicionalni, 5. po redu, Modular Homes Expo, najveći sastanak izabranih proizvođača montažnih i modularnih sustava gradnje u regiji, s ciljem da se povežu profesionalci u industriji te da se budućim vlasnicima kuća na jednostavan i razumljiv način približi svijet montažne gradnje. Po riječima organizatorice susreta, Katarine Antešić, glavni motiv za organizaciju ovakvog skupa je činjenica da ljudi često nemaju dovoljno informacija o tome što sve takva gradnja uključuje, pa ni gdje potražiti relevantne odgovore.

- Činjenica je da na internetu možete pronaći mnogo firmi koje nude gradnju montažnih kuća, no postoji samo šačica zaista pouzdanih i kvalitetnih proizvođača. To su, prije svega, tvrtke koje se ovim poslom bave barem dva desetljeća, a neki i puno dulje. Ti proizvođači cijelo to vrijeme ulažu u proizvodne kapacitete, pogone, strojeve i ljude te zato mogu ponuditi kvalitetan proizvod - pojašnjava sugovornica.

Kaže kako je u organizaciju Modular Home Expoa krenula s ciljem da se kroz edukativni dio, kroz stručne panele i okrugle stolove izdvoje upravo takve tvrtke. Tako će ovogodišnji sajam okupiti 20-ak tvrtki koje većinom imaju certifikate, a mnoge i CE certifikat, odnosno licencu za proizvodnju na razini Europske unije.

- Pritom treba znati da to nije licenca koja se dodjeljuje jednokratno, nego se svake godine obnavlja, tako da ljudi iz Instituta koji je dodjeljuje dolaze direktno u tvrtku i provjeravaju zadovoljava li ona i dalje sve potrebne uvjete. To dodatno govori u prilog tome da okupljamo zaista najkvalitetnije partnere - ističe Antešić.

Kako se nerijetko ističe da je montažna gradnja financijski isplativija od tzv. mokre gradnje, odnosno klasičnog zidanja, sugovornica upozorava kako tu treba uzeti u obzir to da je riječ o dugoročnoj isplativosti, prvenstveno povezanoj s time da je riječ o kućama koje su energetski učinkovite, napravljene od prirodnog materijala, uz manju emisiju ugljičnog dioksida i manje štetne za okoliš jer su građene od drveta. U konačnici može postojati razlika u odnosu na klasičnu gradnju, no nipošto ne bi trebalo ići za time da ganjamo uštede nauštrb kvalitete.

- Naime, kad ugovorite sistem gradnje 'ključ u ruke', u tom slučaju odmah u startu dogovarate kompletnu cijenu izvođenja objekta i možete biti posve sigurni da do kraja gradnje neće biti nikakvih dodatnih iznenađenja. Jedini dodatni trošak koji imate je izlijevanje temeljne ploče i trošak ishođenja građevinske dozvole. Ako ugovarate neku od tipskih kuća koje proizvođači imaju u svojim katalozima, tad nema ni troškova arhitekta jer kuća dolazi sa svom potrebnom dokumentacijom, no trebat ćete platiti projektanta. Svaki proizvođač može vam ponuditi i preinake projekta ili izraditi kuću prema projektu vašeg arhitekta. Kad se ugovori 'ključ u ruke', proizvođač će proizvesti sve dijelove kuće u uvjetima suhe gradnje u pogonu i samo ih spojiti na terenu, a da pritom možete biti posve sigurni u kvalitetu onoga što će isporučiti i u to da za godinu, dvije neće biti popravaka - priča sugovornica.

Međutim, ima ljudi koji smatraju da mogu ugovoriti roh-bau izvedbu pa vlastitim radom ili angažmanom svojih majstora uštedjeti na gradnji.

- Na kraju na kući od 200 metara tako možda možete doći do uštede od 2000 ili 3000 eura, ali je problem u tome što nikad ne znate hoće li to biti dovoljno kvalitetno. Naime, majstor koji vam postavlja pločice ne zna što je postavljeno ispod, majstor koji radi zid ne zna kako su postavljene instalacije... i u tim slučajevima se zna dogoditi da se kroz koju godinu suočite s propadanjem zida, podizanjem pločica ili nekim sličnim problemom. Zbog toga ćemo kroz edukacije i panele na kojima će se proizvođači predstavljati na ovogodišnjem Modular Home Expou nastojati savjetovati da je uvijek boje dogovoriti ključ u ruke jer ste tako sigurni da je proizvođač kontrolirao sve dijelove koje vam je ugradio i da za njih garantira - ističe sugovornica.

Kaže kako o stvarnoj isplativosti i sigurnosti takve gradnje možda najbolje govori primjer Marlesove kuće postavljene prije 80 godina oko kilometar od njihove tvornice, čiji su ih vlasnici nedavno pozvali da je renoviraju.

- Kad su zidovi otvoreni, pokazalo se da nema potrebe za popravljanjem jer su svi oni pripremljeni u kontroliranim uvjetima i ugradnja je obavljena maksimalno kvalitetno - priča Antešić.

To jamči trajnost takvih građevina, a to je također jedno od bitnih pitanja kod izbora načina gradnje, zato što većina ljudi kod gradnje kuće ne gradi samo zbog sebe, nego i za buduće generacije.