Ključni koraci u pripremi kože lica i tijela za sunčanje: Od fine kreme do dobre hidratacije

Niz faktora utječe na izgled i zdravlje naše kože, naročito kad je ne njegujemo dovoljno. Upravo to potrebno joj je tijekom toplih mjeseci jer UV zračenje ne samo da dubinski isušuje kožu, već i potiče prijevremeno stvaranje bora.

Vrijeme je da napravimo listu top rituala u kojima ćete uživati te se ujedno dodatno njegovati, kako bi koža bila ugodna i udobna tijekom sljedećih nekoliko mjeseci. Te da bezbrižno uživate na suncu i lagano preplanuloj puti.

Prva i osnovna stvar je hidratacija i to ne samo konzumacijom vode, već aplikacijom krema, seruma i ostalih formula koje imaju visoku koncentraciju hijaluronske kiseline.

Hijaluronska kiselina prisutna je prirodno u našem tijelu, a posebno u koži, vezivnom tkivu i očima. Ona ima iznimnu sposobnost zadržavanja vode, što je čini izuzetno hidratantnom te je to jedan od razloga zašto kozmetički brendovi imaju niz linija s tim sastojkom.

U koži, hijaluronska kiselina igra važnu ulogu u održavanju vlažnosti, elastičnosti i čvrstoće. Djeluje kao prirodni ovlaživač, privlačeći vlagu i zadržavajući je u koži. Kako starimo, proizvodnja hijaluronske kiseline u tijelu se smanjuje, što može dovesti do gubitka hidratacije i pojave bora i suhoće kože.

Čim to primijetimo, što može biti ujedno posljedica našeg načina života, bitno je promijeniti navike i uvesti dobru kremu ili serum. Ljeto, more, sunce i sunčanje dodatno smanjuju koncentraciju hijaluronske te se to očituje izuzetno isušenom kožom. Čak i na dodir, ona postaje blago hrapava, neugodna.

No, taj proces možemo usporiti i čak u potpunosti zaobići - konstantnom brigom o koži i pojačanim korištenjem kreme sa zaštitnim faktorom. Volimo boraviti na suncu te u tome uživamo, no nerijetko zapravo ne osjetimo stvaranje opekline, naročito ako puše neki vjetrić. Zato treba voditi računa o tome da krema štiti kožu lica i tijela te smanjuje mogućnost pojave opeklina i ostalih nepravilnosti te crvenila na koži.

Uz to, obično sunčeve zrake uzrokuju nepravilnosti u vidu mrlja na licu. Hiperpigmentacija je zapravo posljedica boravka na suncu, iako može biti uvjetovana i disbalansom hormona. Ako se sve to zbroji, vidjet ćemo da je riječ o nizu faktora koji utječu na ljepotu lica, a sunce je samo jedan od njih. Ipak, ono ljeti postaje naša velika briga, njegu zato treba prilagoditi upravo boravku na otvorenom.

Treba paziti i na potencijalni rak kože koji nastaje usred pojačanog boravka na suncu, upozoravaju stručnjaci čitavog svijeta već godinama.

Prije svakog ljeta dobro je, upravo kako bismo se dobro pripremili, ponoviti gradivo o suncu. Naime, sunčeve zrake sastoje se od UVA, UVB i UVC zraka. UVA zrake prodiru duboko u kožu i mogu pridonijeti preranom starenju i razvoju raka kože, dok UVB zrake izazivaju opekline. UVC zrake ne prolaze kroz našu atmosferu.

Ne zaboravimo i na činjenicu da koža 'pamti', kako često ističu liječnici i dermatolozi te to znači da se posljedice loše njege kad tad mogu vidjeti i za više godina.

Važno je također prisjetiti se da krema za sunčanje treba biti aplicirana na kožu najmanje 15-30 minuta prije izlaganja suncu i redovito obnavljana svaka 2 sata ili prema uputama na proizvodu. Također je važno pokriti sve izložene dijelove tijela, uključujući lice, vrat, ruke i noge.

Osim na odmoru, ovog pravila dobro je držati se i kad smo u gradu - na način da ujutro na kožu lica apliciramo kremu sa zaštitnim faktorom te tek nakon toga šminku. I gradsko sunce je jako, što je naročito važno ako volimo piti kavu na otvorenom i upijati toplinu.

Dobra priprema kože lica i tijela na boravak na suncu uključuje i piling.

Za lice je dobar blaži, a za lice nešto jači, konkretniji piling. Ako nemate kupovni, super piling iz kućne radinosti lako je napraviti u samo par koraka. Trebat će vam šećer ili sol uz maslinovo ili neko drugo domaće ulje. Odlično je i bademovo jer ostavlja i divan miris.

Piling uklanja odumrle stanice s površine kože i potiče obnovu te time smanjuje mogućnost nastanka mrlja i nepravilnosti. Nježan je piling za lice dobar dva puta tjedno, a za tijelo otprilike jednom.

Među top rituale za ljepotu kože spadaju i maske - kućne su odlične, napravite ih na bazi meda, avokada i jogurta. Ova će kombinacija sastojaka nahraniti kožu te je učiniti mekšom. Ostavite masku na licu oko 15 minuta te skinite mlakom vodom, ovo je najbrži način kako joj vratiti energiju nakon boravka na suncu.

Naravno da u rituale ulaze i kreme za tijelo - baš kao za lice, i ovdje se radi o boljoj hidrataciji.

Dostupni su razni losioni i balzami koji vidno omekšavaju kožu. Super ideje su i ulja koja nanosimo nakon tuširanja, dok je koža mokra. Time će kapljice ulja 'zaključati' vlagu u koži te je učiniti dubinski hidratiziranom.

Ne zaboravite dijelove koji su najviše na suncu - desi nam se da nam pocrveni vrat od iza, dekolte te uši i nos, upravo radi ležernog apliciranja kreme. Čak i u gradu možemo pocrveniti na tim mjestima, stoga treba voditi računa o tome. Dekolte je posebno osjetljiv, na tom je mjestu koža vrlo suha, s ultra malo masnoće.

Ne zaboravimo prehranu - idealna je ona bogata voćem, povrćem i omega-3 masnim kiselinama koji pomažu u očuvanju zdravlja kože. Pokušajte također u dnevni menu uključiti namirnice poput bobičastog voća, orašastih plodova, lososa i tamnozelenog lisnatog povrća.

