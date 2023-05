Otkrila je trik kako da manje smrdi po znoju iako nema dezić

Činjenica je da je naš znoj bez mirisa, no bakterije na našim pazusima daju mu neugodan vonj. Zato je logično rješenje eliminiranje bakterija, kako bi miris ostao neutralan. Ovaj trik daje nam mogućnost nekorištenja dezodoransa.

Treba obratiti i pažnju na odjeću koju nosimo - poliester i razne plastike nisu dobre za kožu, dodatno potiču znojenje.

Trik sa korištenjem pripravka za čišćenje kože lica na pazuhu podrazumijeva benzoil peroksid, sastojak za njegu kože koji se koristi u proizvodima protiv akni. Dostupan je u svakoj ljekarni i nekim drogerijama te je često dio linija za problematičnu kožu.

Ovaj zanimljivi test napravila je Anita iz The Guardiana te nakon jednog dana zaključila da to nije baš sto posto zaštita od neugodnih mirisa, no manje ga je, definitivno.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Naime, koristila je pripravak za čišćenje lica sklonog aknama te je njime ujutro oprala pazuhe. Otišla je van bez dezića te s vremenom primijetila da se miris manje razvija no inače.

Istina da smanjuje neugodne mirise, no ovo ne može zamijeniti dezodorans, zaključila je Anita. Smatra da je idealna neka kombinacija laganog dezića i pranja pazuha čistačem za kožu sklonu aknama.

