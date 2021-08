'Stalno se pokušavam podsjetiti na to da svi imaju ožiljke… Mnogi čak i gore od mojih. Jedina je razlika što su moji ožiljci vidljivi, a oni većine ljudi nisu.'

Do sada sam uvijek govorila kako mi je omiljena knjiga autorice Colleen Hoover, Bez nade. Sada, nakon što sam pročitala njezino djelo 9. studenoga, nisam više toliko sigurna. Ozbiljno joj konkurira i teško mi se odlučiti koji naslov smjestiti na prijestolnicu. Pretpostavljala sam da ću se u jednom trenutku naći u ovom problemu jer Colleen Hoover je takva spisateljica; najviše te šokira kada se najmanje nadaš.

Nije novost da volim njezine knjige, ali kada sam pročitala sažetak 9. studenoga, iz nekog razloga mi nije zvučao obećavajuće. No, kada sam počela čitati, ubrzo sam promijenila mišljenje.

Radnja me dosta podsjetila na film Same time, next year (1978.). Na početku nisam bila sigurna je li ta asocijacija dobra, ali kada je autorica otišla u potpuno drugom smjeru od očekivanog, dvojba je isparila. Tok radnje je i više nego dobar; šokantan je i nepredvidiv. Ponekad se pitam od kuda crpi sve te ideje, je li taj izvor nepresušan? Za sad očito je. Često se može čuti da se kraljicom romantike i bajkama za odrasle smatra slavna spisateljice Cecelia Ahern, ali po mom mišljenju, Colleen Hoover nije daleko od te iste titule.

'Kad pronađeš ljubav, uzmeš je. Zgrabiš je objema rukama i činiš sve što je u tvojoj moći da je ne ispustiš. Ne možeš samo otići od nje i očekivati da ona čeka dok ti ne budeš spremna za nju.'

Prije nego počnem malo pričati o samoj radnji, imam jednu informaciju za sve one koji su prethodno pročitala knjigu Opasna ljubav (Ugly love). Iznenadit će vas činjenica da se glavni likove te knjige, Miles i Tate, spominju u ovoj knjizi! Iako mi je Opasna ljubav njezin najslabiji roman koji sam pročitala, bilo mi je drago susresti te likove s kojima sam zapravo i otkrila spisateljicu Colleen Hoover.

Fallon O’Neil susreće Bena na jedan neobičan način, na vrlo važan datum – 9. studenoga. Dan kad je prije dvije godine stradala u požaru. Njezina lijeva strana tijela i lica ispunjena je ružičastim ožiljcima nastalima od opekotina. Prije tog stravičnog događaja, smiješila joj se uspješna karijera u Hollywoodu. Talent glume naslijedila je od svojeg oca, poznatog glumca Donovana O’Neila s kojim nije u tako sjajnim odnosima.

'Tijelo je ambalaža za istinske unutarnje darove.'

Benton James Kessler je osamnaestogodišnji student i pisac. Našao se na istom mjestu, u isto vrijeme kad i djevojka s kojom će započeti nesvakidašnji odnos. Kad u restoranu načuje razgovor između Fallon i njezinog oca u kojem ju u jednu ruku omalovažava i ruši njezine snove, odluči joj priči i glumiti njezinog lažnog dečka. Fallon prihvaća igru kako bi isprovocirala svojeg oca, no kada on ode, igra se nastavlja. Sve dok lažno ne postane pravo.

Njih dvoje provode dan zajedno, razgovarajući i upoznavajući se. Imaju vremena do ponoći, kada će Fallon s jednosmjernom kartom otići u New York. Ben zna da nema smisla odgovarati je od selidbe, a još manjeg smisla ima predlagati joj vezu na daljinu. Fallonina majka ju je odgajala da slijedi svoje snove, da iskusi život, a kako bi to napravila na ispravan način bez žaljenja, zamolila ju je da ne ulazi u ozbiljne veze prije svoje dvadeset i treće godine, smatrajući da je to period života u kojem se djevojke pronalaze.

'Nikada nećeš biti sposobna pronaći sebe, ako se izgubiš u nekomu drugomu.'

Ipak, ne žele da im je ovo posljednji susret pa Ben predlaže da se do njezine dvadeset i treće, nalaze jednom godišnje na isti datum – 9. studenoga. Ako im je suđeno, nakon tih pet godina pronaći će sretan završetak zajedno. Fallon pristaje na dogovor uz uvjet da oboje trebaju doista živjeti; izlaziti s drugim ljudima, raditi na svojim snovima i budućnosti. On će dati sve od sebe da pobijedi svoje komplekse i možda proba s glumom u kazalištu, a on će raditi na svojoj knjizi – o njima. Hoće li njihova ljubavna priča imati sretan završetak u kojem će biti sretni zajedno?

Samo ću reći, to je Colleen Hoover… očekujte neočekivano.

'To završi li neki par na kraju zajedno, ne odlučuje o tome ima li knjiga sretan ili nesretan završetak. Dok su oboje na kraju sretni, zapravo nije doista važno jesu li završili sretni zajedno.'

Uživala sam čitajući. Kako to inače ide, knjigu sam pročitala u svega dva dana. Jedva sam ju ispuštala iz ruku. Radnja te vuče da iz poglavlja u poglavlje nastaviš čitati jer ti znatiželja ne da mira. Moram priznati da sam se zasitila scena seksa koji se uvijek opisuje na isti način, na deset stranica tako da je veliki plus što u ovoj knjizi toga NEMA. Sve je umjereno, baš kako treba biti!

Likovi su stvoreni na jedan realno nerealan način. Ovo što sam sada rekla je totalno kontradiktorno, ali upravo tako bi opisala te likove i njihov odnos. Njihova ljubav i dirljive geste, to je tako rijetko u stvarnom svijetu da zaboravljamo da to doista postoji, a ako i čujemo za nešto nalik tome, odmahujemo glavom i govorimo 'Zašto se ne spuste na zemlju? Nisu u filmu'.

Njihovi dijalozi su toliko prekrasni, iskreni i slatki ali na dobar način. Jednostavno nakon čitanja poželiš malo romantike u životu. Ne žudiš za velikim, već za onim sitnim, značajnim gestama koje će te jednostavno oboriti.

'Kao da u zraku vise nekakva očekivanja koja trebaju biti ispunjena prije nego što ujutro izađe iz sobe. Razgovori koji trebaju biti obavljeni. Tijela koja trebaju dodir. Mozgovi kojima treba san. I nedovoljno vremena da se sve to nagura u samo jednu noć prije nego me ona opet ostavi na još jednu godinu.'

Nemam vam što više za reći osim da ne čitate više o radnji od ovog što sam vam napisala i da jednostavno uronite u knjigu. Prekrasna priča koja će vas obuzeti. Evo, ja još uvijek nisam počela s čitanjem iduće knjige jer ne mogu prestati razmišljati o Fallon i Benu. Javite mi svoje dojmove!

Izdavačka kuća je Naklada Neptun, a za ovaj divni prijevod su zaslužne Zrinka Budak i Jelena Sviler. Knjiga ima 286 stranica i riječ je o žanru Romance i Young adult. U slučaju da vas zanima moje mišljenje o ostalim njezinim knjigama, slobodno kliknite na niže stavljene naslovnice.

Čitamo se uskoro!