“Ovo je surova reinkarnacija Sparte! Ne želim više živjeti u ovoj nehumanoj zajednici.”

Mislim da je napokon vrijeme da vam predstavim knjigu koju sam pročitala prije više od pola godine. Riječ je o knjizi neobičnog i interesantnog naslova – Surova reinkarnacija Sparte, prvijenac Damira Jelenskog.

Sjećam se razgovora kada mi je Jelenski donio knjigu. Bilo je to prošlo ljeto, negdje u srpnju. Bila sam neopisivo sretna i kopkalo me što je to proizašlo iz njegove glave i pretočilo se u riječi na stranice unutar ovih korica. Rekao mi je da se pripremim jer će me knjiga frustrirati, da ću ju poželjeti baciti o zid, a ja sam pomislila kako mora poraditi na promoviranju vlastite knjige.

Riječ je o distopijskom romanu koji na jedan zanimljiv način spaja drevne, današnje i futurističke ideje o moralnom funkcioniranju društva te se postavlja pitanje: mogu li ljudi stvoriti sretno društvo za sve članove zajednice?

Radnja ovog romana odvija se u fiktivnom pustinjskom gradu Qatara Sahara, a osnivač zajednice je Mattia Cervo koji je pokrenuo ideju o demokraciji temeljenoj na visokim moralnim vrijednostima. Cervo je bio iznimno bogat čovjek i kako bi realizirao svoju ideju o idealnom svijetu, novac je uložio u prikupljanje znanja koje je formiralo novu zajednicu u kojoj nije postojalo negativno djelovanje tržišne ekonomije i novca na ljude.

Zajednicu nezavisnih gradova država čini 50 samostalnih gradova u područjima koja su prije dolaska Elegida bila nemoguća za život. Ljudi koji čine tu zajednicu nazivaju se Elegidi; to su odabrani intelektualci, kreativni izumitelji, zanatlije, poljoprivrednici, inženjeri svih vrsta, arhitekti, urbanisti, građevinari, volonteri… odnosno, korisni, pametni i marljivi ljudi.

Sva ona plodna i ugodna mjesta za život, ostavljena su divljacima za koje Jelenski kaže da čak i na takvim plodnim mjestima, gladuju. Ti divljaci nazivaju se Leprasima. To su svi oni odbačeni ljudi, kockari, kriminalci, alkoholičari, nasilnici, lijenčine, psihički bolesnici, vjerski fanatici, bankari, mafijaši, političari bez drugog zanimanja, itd.

U knjizi pratimo život peteročlane obitelji Nord. Robert je upravo ono što traže i cijene u ovom fiktivnom gradu – nema problema sa svojim postignućima i kvalitetama. Otac troje djece, posvećen muž, intelektualac i iznimno ambiciozna osoba koja ima cilj biti častan ravnatelj i aktivan član Parlamenta.

Ana je arhitektica, žena i majka koja iako podržava ovakav oblik društva, povremeno se u njoj budi nostalgija za starim vremenima te često preispituje odluke i postavljena pravila. Nelly je najmlađa kćer, petogodišnja djevojčica koja se tek treba formirati i usmjeriti. Alice je njihova druga kćer, marljiva učenica koja je uspješno odgojena kao radišna i željna znanja. Leonard, jedini sin u obitelji, buntovnik koji odbija živjeti prema pravilima i takvim načinom života za koji smatra da je ništa drugo nego surov – surov poput Sparte.

Naime, ukoliko osoba ne zadovolji određene uvjete te ako ništa ne postigne do svoje 25. godine života, izbacuje se iz zajednice. Tijekom romana, Leonard namjerno pokušava sabotirati svaku priliku da ostane u toj zajednici te iskušava strpljenje Elegida i ispituje njihove granice: imaju li hrabrosti izbaciti dijete važnog člana zajednice?

Ovo je bio izlazak iz moje komforne zone i sve do samog kraja nisam mogla posložiti misli i izjasniti se sviđa li mi se ova knjiga ili ne. Dogodilo se upravo ono na što me autor upozoravao – frustrirala me. Cijeli taj svijet prikazan je kao svijet bez mane, gotovo savršen. Qatara Sahara funkcionira bez novca za koji često kažemo da kvari ljude i da bi bez njega svijet bio ljepše mjesto.

No ipak, umjesto novca, fokus je na napredovanju na društvenoj hijerarhijskoj ljestvici te iako to pridonosi općem dobru, itekako je vidljivo da stvara osobnu štetu.

Autor isprepliće političku i sociološku tematiku te kritizira sadašnji sustav. Sasvim očito izražava nezadovoljstvo svijetom u kojem obitavamo. Prikazuje nam budućnost bez novca, korupcije, gdje je vrijednosno sredstvo isključivo snaga koristi nečijeg rada. Ako tražite knjigu koja će vas natjerati na dublje promišljanje, ovo bi mogao biti dobar izbor. Nije prvi distopijski roman koji sam pročitala, ali rijetko kada zalazim u taj žanr – barem u posljednje vrijeme.

Ono što mi se svidjelo u ovoj knjizi je stil pisanja. Čak i ako niste previše u politici i neki pojmovi su vam možda apstraktni ili strani, Jelenski sve to opisuje i razrađuje na zanimljiv način. Često ćete naići na duže opise, ali ono što me začudilo je to da mi gotovo ništa od toga nije bilo dosadno.

Naravno, oni koji me duže prate znaju da volim dugačke opise ali da sam isto tako zahtjevNa kada je riječ o njima – ne volim one irelevantne, „samo da knjiga ima više stranica“ opise. Kada je sve to jedna smislena cjelina koja doprinosi radnji – to je dobra stvar.

Ono što mi je najviše smetalo zapravo nije uopće povezano s radnjom i stilom pisanja, već suzbijeni redovi u knjizi. Vrlo male margine i možda na prvu odbija od čitanja. No, teško da mogu osuđivati pošto je riječ o samoizdavanju jer su tada mogućnosti sužene. Valja napomenuti kako je naslovnica također djelo autora te kada završite roman, možda ćete shvatiti smisao naslovnice. Ja moram šutjeti kako vam slučajno na taj način ne bi nabacila spoiler.

Definitivno nije ljetno štivo ili nešto što biste ponijeli sa sobom na plažu i ostavili mozak na paši, no svakako preporučujem da ovu knjigu stavite na svoju listu. Knjigu možete nabaviti u knjižari Hoću knjigu po vrlo pristupačnoj cijeni od 89 kuna. Godina izdanja je 2020. Roman ima 246 stranica.

Nadam se da ćete uživati u čitanju i svakako (ako želite) javite svoj dojam!