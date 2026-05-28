Kobni pad Supermana: Njegova je tragedija potresla cijeli svijet

U svibnju 1995. godine Christopher Reeve, svjetski poznati glumac koji je ulogom Supermana postao simbol snage i nepobjedivosti, doživio je nesreću koja je potpuno promijenila njegov život. Iako je na filmu utjelovljavao junaka koji spašava svijet, u stvarnosti je bio čovjek koji je uživao u jednostavnim strastima, a posebno u jahanju, koje mu je donosilo osjećaj slobode, ravnoteže i povezanosti s prirodom. Dana 27. svibnja 1995., tijekom konjičkog natjecanja u Culpepperu u američkoj saveznoj državi Virginiji, Reeve je jahao konja Bucka. Tijekom skoka preko prepreke došlo je do nepredviđene situacije: konj je naglo zastao i promijenio ritam kretanja. U djeliću sekunde Reeve je izgubio ravnotežu i pao preko glave na tvrdu podlogu. Udarac je bio izuzetno snažan i odmah je bilo jasno da je riječ o teškoj ozljedi.