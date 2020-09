Dakle, je li sisanje\u00a0leda korisno?

- U jednom trenutku da, no treba biti svjestan nekoliko stvari, ka\u017ee nutricionistica. Naime, u\u00a0odre\u0111enim kocka leda mo\u017ee biti '\u0161ok' za na\u0161 tjelesni sustav. \u00a0Istra\u017eivanje je pokazalo da izlaganje hladno\u0107i mo\u017ee pove\u0107ati stopu smrtnosti za osobe s kardiovaskularnim bolestima, pa ako imate problema sa srcem, razmislite prije nego uzmete led - ka\u017ee. Led u ustima povremeno ne mora stvoriti probleme, no ako to primjenjujete pre\u010desto, mo\u017ee imati ne\u017eeljene nuspojave.

Pagofagija ili prekomjerno jedenje leda mo\u017ee razbiti zubnu caklinu, \u010dine\u0107i zube sklonijima karijesu ili pucanju. Dakle, budite oprezni kad koristite ovu metodu, prenosi portal MindBodyGreen.\u00a0

Kockica leda smirit će tjeskobu

Ovo rješenje može biti vrlo korisno jer nam skreće misli od tjeskobe, te aktivira parasimpatički sustav, no ne pretjerujte, jer može biti opasno za zube te za ljude s kardiovaskularnim problemima

<p>Kad se pojavi osjećaj tjeskobe, dobro je biti opremljen tehnikama koje mogu pomoći da njome upravljate te da se smirite. Uz duboko disanje i meditaciju, stručnjaci su nedavno istaknuli još jedan jednostavan način za to koji ništa ne košta i - što se tiče temperature - doslovno je cool. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ove biljke pomažu protiv tjeskobe i nemira</p><p>Prema videu koji je objavljen na TikTok-u, a potpisuje ga Karan Rangarajana iz Londona, sisanje kockice leda može pomoći u tome da se riješite tjeskobe. Kako bi točno otkrio kako led djeluje, razgovarao je s dr. Umom Naidoo, psihijatricom i nutricionisticom te autoricom knjige 'This Is Your Brain on Food'. </p><p> Evo što ona kaže o triku s ledom u ustima: </p><h2>Kako led pomaže u rješavanju tjeskobe?</h2><p>Prema Naidoou, dva su glavna načina kako kockice leda mogu pomoći u upravljanju tjeskobom: </p><p><strong>1. Hladni led odvraća pažnju od tjeskobnih misli</strong></p><p>Sisanje kockice leda preusmjerit će pažnju s tjeskobnih misli na osjećaj hlađenja u ustima.</p><p>Uz to, distrakcija smanjuje aktivaciju amigdale u mozgu koja je zadužena za obradu emocija, uključujući anksioznost, pa će smanjenje aktivnosti u ovoj regiji mozga neizbježno smanjiti tjeskobne osjećaje. </p><p><strong>2. Aktivira parasimpatički živčani sustav</strong></p><p>Jedna od nuspojava prirodnog odgovora tijela na borbu ili bijeg su suha usta.</p><p>- U tjeskobi mozak nastoji imati negativnu pristranost, što znači da briga tjera tjeskobne ljude da uvijek budu spremni za prijetnju. Kad je tijelo fiksirano na potencijalnu prijetnju, ono oduzima prioritete drugim funkcijama, poput probave i stvaranja sline.Suprotno od reakcije borba ili bijeg je funkcija odmora i probave, koju aktivira parasimpatički živčani sustav. Ukratko, sisanje kockice leda aktivira parasimpatički živčani sustav, što može imati umirujući ili ometajući učinak - pojašnjava dr. Naidoo. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Evo kako liječnik i nutricionistica objašnjavaju efekt kockice leda na tjeskobu: </p><p>Dakle, je li sisanje leda korisno?</p><p>- U jednom trenutku da, no treba biti svjestan nekoliko stvari, kaže nutricionistica. Naime, u određenim kocka leda može biti 'šok' za naš tjelesni sustav. Istraživanje je pokazalo da izlaganje hladnoći može povećati stopu smrtnosti za osobe s kardiovaskularnim bolestima, pa ako imate problema sa srcem, razmislite prije nego uzmete led - kaže. Led u ustima povremeno ne mora stvoriti probleme, no ako to primjenjujete prečesto, može imati neželjene nuspojave.</p><p>Pagofagija ili prekomjerno jedenje leda može razbiti zubnu caklinu, čineći zube sklonijima karijesu ili pucanju. Dakle, budite oprezni kad koristite ovu metodu, prenosi portal <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/ice-cube-trick-calm-anxious-thoughts">MindBodyGreen.</a> </p>