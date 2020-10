Kod depilacije intimnih dijelova - ove stvari nemojte nikad raditi

Kod depilacije voskom puno toga može poći po zlu, a nije uvijek najjednostavnije ni obrijati se britvicom. Što se sve može i do koje mjere zakomplicirati na ovom osjetljivom području otkriva kozmetičarka

<p>Kozmetičarka <strong>Sam Marshall </strong>specijalizirala se za intimno depiliranje i tvrdi da je već vidjela sve, a za 'uradi sam' intimnu depilaciju voskom, kaže da je to ipak nešto što treba prepustiti profesionalcima.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Uklanjanje stidnih dlačica opasnije je nego što mislite</p><p>- Šira javnost ne zna kako se depilirati voskom i ne bi to zapravo trebali raditi - to bi bilo kao da ja pokušavam popraviti svoj automobil - objasnila je za <a href="https://www.thesun.co.uk/living/4287939/beauty-expert-removing-pubic-hair-diy-grooming/" target="_blank">The Sun</a>.</p><p>- Obično ne znaju kako primijeniti vosak, niti na koji način povući. Zbog toga toliko stvari može poći po zlu, jer pokušavate učiniti nešto za što ljudi moraju biti posebno obučeni. Možete ozlijediti svoju kožu i stidne usne - nastavlja.</p><p>Ako ozlijeđena koža nije dovoljna da vas spriječi da se sami depilirate, možda ćete htjeti čuti horor priču o depilaciji koju je podijelila Samina klijentica.</p><p>Sam je ispričala: 'Jedna osoba je odlučila voštanu traku zagrijati fenom, jer je mislila da će biti učinkovitija ako je vruća. Zalijepila je traku za svoje međunožje te se opekla jer je bilo prevruća i pokušali ju je otkinuti - ali traka se skinula i vosak je ostao na koži. Tada je odlučila ući u kadu jer je mislila da će topla voda pomoći da se vosak otopi i na kraju se vosak zalijepio za usne. Morala je ostrugati vosak s dlačica i obrijati se kako bi uspjela ukloniti vosak'. </p><p>No, ako ste i nakon ove priče ipak odlučni sami napraviti uklanjanje svojih stidnih dlačica, Sam ima nekoliko savjeta:</p><h2>Depilacija voskom</h2><p>- Kod voštanih traka modrice se također mogu pojaviti i mogu biti velike. Ako ćete to učiniti sami, upotrijebite vrući vosak koji se ljušti, a ne vosak koji se skida. Ako ćete se depilirati oko područja genitalija, vosak koji se ljušti nije toliko bolan i djeluje tako da se hvata na dlačice bez štapića za vosak - pa nije toliko traumatičan za kožu. Također pripazite na vosak za mikrovalnu pećnicu jer ne možete kontrolirati temperaturu, možete dobiti opekline - savjetovala je Sam.</p><h2>Brijanje</h2><p>Kod brijanja, Sam kaže da je pametno izbjegavati područje oko stražnjice te objašnjava: 'Pokušaj brijanja vlastite stražnjice će vjerojatno biti najteža stvar na svijetu jer ne možete sve vidjeti. Kod brijanja, urasle dlake također su stvarno česte. Mnogo oštrica brije toliko blizu da koža može vrlo lako narasti preko vrha folikula - pogotovo ako je koža suha. Što se tiče uraslih dlačica, uvijek bih ih nastojala spriječiti. Na tržištu postoje proizvodi za prevenciju iritacije bikini zone koje sadrže salicilnu kiselinu koja 'zarobljava' ulje, pa će pomoći u zaustavljanju začepljenja folikula. Ručni piling za uklanjanje mrtvih stanica kože i održavanje kože mekom i hidratantnom također može pomoći u njihovom sprječavanju'.</p><h2>Stvar koju treba izbjegavati...</h2><p>Sam je također upozorila da za skraćivanje dlačica nikada ne biste trebali koristiti škare.</p><p>- Kad je riječ o odlasku na depiliranje voskom, moje je pravilo 'ako ne možete vidjeti kožu, dlake trebate obrezati. Ali ih nikada ne obrezujte škarama - uvijek bih savjetovala korištenje trimera. Radije upotrijebite trimer - zaključuje.</p>