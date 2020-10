Detoks od ekrana traje 48 sati

SAVJETI STRUČNJAKA Nikad nemojte jesti kad ste za računalom, a dobro je i napraviti raspored za čitanje mailova i ‘online’ aktivnosti kako bi se kontrolirali

<h2>1. Isključite obavijesti na mobitelu</h2><p>Studije pokazuju da korištenje društvenih mreža oslobađa dopamin u mozgu i da raste razina kortizola, što dovodi do kompulzivnog obrasca uporabe, koji je sličan i kod drugih ovisnosti. Ako isključite obavijesti, smanjujete mogućnost za to.</p><h2>2. Selektirajte sadržaj koji želite čitati</h2><p>Što se tiče ovisnosti o ekranu, ne radi se o količini vremena već o kvaliteti onoga što radimo. To nazivam digitalnom prehranom, kaže psihologinja dr. Kimberly Young. Dodaje da sadržaj, baš poput prehrane, treba selektirati i pametno birati.</p><h2>3. Prehrana i korištenje interneta su povezani </h2><p>Sjedilački način života utječe na povećanje tjelesne mase zbog nekretanja, ali i stresa. Zato stručnjaci ističu kako je važno odvojiti vrijeme za obrok i ono koje provodimo na internetu. Zbog toga nikad nemojte "grickati" dok ste za računalom.</p><h2>4. 'Odvežite' se pa se ponovno povežite </h2><p>Kako biste se vratili "normalnom" životu kakav ste imali prije interneta, potrebno je uvesti pauzu. Ona, prema stručnjacima, traje 48 sati. Maknite se od računala i mobitela kad to možete, ali vodite računa da to traje puna dva dana.</p><h2>5. Maknite se od ekrana prije spavanja</h2><p>Plavo svjetlo koje emitiraju elektronički uređaji remeti san potiskujući razinu melatonina, hormona koji pokreće tjelesni ciklus spavanja. Zato je važno, prije nego što idete spavati, maknuti mobitel s noćnog ormarića i nabaviti budilicu.</p><h2>6. Napravite raspored za čitanje mailova </h2><p>Baš kao što ograničavate kalorije da biste skinuli kile, ograničite i broj sati koje provodite na internetu kako biste smanjili ovisnost. Odredite vrijeme za provjeravanje e-maila ili razonodu, a ostatak dana uživajte u "offline" aktivnostima.</p><h2>7. Testirajte ovisnost</h2><p>Da ste ovisni o internetu, možete saznati uz brzi test. Recimo, ako ste tjeskobni i osjećate paniku te strah ako ne možete pristupiti mreži, bilo bi dobro da potražite pomoć ili napravite detoks. Neki od vanjskih simptoma su sindrom karpalnoga kanala, odnosno trnjenje u području ruke i šake.</p>