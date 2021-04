Samotamnjenje je više puta pošlo po krivu, a ovaj put se to dogodilo i korisnici TikToka Brooke Jordan, koja objavljuje pod nadimkom @ranch_rumors.

Tek kad je stigla tamo uvidjela je da treba ući u kabinu u kojoj računalo upravlja određivanjem količine spreja i načina na koji će on biti nanesen, umjesto da to može dogovoriti sa kozmetičarkom. Tako je doživjela svoj 'Ross Geller' trenutak i scenu iz serije 'Prijatelji', jer - baš kao i on u seriji - nije na vrijeme promijenila položaj za automatsko prskanje, pa je na kraju ostala bez boje na leđima, prenosi The Sun.

Kad se boja na njenom tijelu posušila, Brooke je shvatila da ima jasnu crtu na čelu na kojoj se vidi prijašnji i sadašnji ten.

Zatražila je savjet kako to popraviti na TikToku i odlučila je isprobati trik s limunovim sokom. On može izblijediti tvrdu liniju, samo je bitno prijeći lagano s krpicom na koju ste iscijedili limunov sok.

- U ovom trenutku spremna sam pokušati bilo što - našalila se Brook dok je snimala svoj pokušaj.

No, sok od limuna poznat je po tome da pomaže kod katastrofalnih grešaka kod potamnjivanja kože, jer djeluje kao izbjeljivač koji može pomoći u uklanjanju tamne pigmentacije s kože. I James Read, stručnjak za razne tehnike dobivanja preplanulog tena, predlaže da iscijedite limunov sok i pomiješate s vodom, pa stavite u mikrovalnu na dvije minute, jer toplina može pomoći u aktiviranju 'alfa hidroksi kiselina' koje pomažu da tragovi preparata za samotamnjenje izblijede.

Nakon što je malo potapkala crtu na čelu s limunovim sokom, Brooke ju je istrljala s krpicom. Dio crte je nestao, no to još nije bilo dobro, pa je prešla preko čela s prerezanom stranom polovice limuna. Tad je još malo istrljala čelo krpicom i - napredak je bio očit. Još je bilo dijelova koje je morala istrljati, no bila je sigurna da će riješiti problem.

Njezini pratitelji bili su impresionirani rezultatima, a bilo je i onih koji su predložili alternativu: Da se lice istrlja sa krupnom soli, ili šećerom, kako bi dobili prirodni piling. Dobila je i savjet da nakon trljanja limunom lice obavezno zaštiti kremom za sunčanje, jer limunska kiselina može dovesti do toga da joj koža na suncu izgori.

- Ne izlažite se suncu nakon tretmana s limunovim ili limetinim sokom, jer to može dovesti do velikih opeklina - upozorila ju je jedna pratiteljica.

Druga je predložila nježni piling sapunom za lice uz dodatak malo sode bikarbone, a netko se i našalio: 'Dovoljno je da stavite kapu na glavu i ne skidate ju, pa se crta na čelu neće ni primijetiti'.