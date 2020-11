Koja je boja vaših očiju? Otkrijte što sve ona govori o osobnosti

Iako boju očiju prvenstveno određuje količina i raspodjela pigmenta melanina, od davnina se boju očiju povezuje i s osobnošću. Otkrij što tvoje oči govore o tebi - od mudrosti do spontanosti i strasti

<h2>Crne oči</h2><p>Iako zapravo ne postoje crne oči, neke su oči tamno smeđe boje da ostavljaju dojam crnih te su vrlo rijetke. Za ljude s crnim očima se smatra da su vrlo temperamentni, puni strasti i hiperaktivni. Vrlo su predani svemu što rade, natjecateljski su nastrojeni i vole privlačiti pozornost.</p><p>Osim toga, opisuje ih se kao tajanstvene, nesklone dijeljenju vlastite privatnosti i teško zaljubljive. Ipak, ako se zaljube su vrlo odani, a mana im je svadljivost i nestrpljivost.</p><h2>Plave oči</h2><p>Plava boja očiju je intenzivna i povezuje se s nebom, energijom, električnim nabojem i racionalnim razmišljanjem. Ljude s plavim očima se smatra pristupačnim, šarmantnim i prijateljski nastrojenim.</p><p>Osim toga oni su vrlo spontani, spremni isprobati nove stvari i imaju razvijenu duhovnu stranu ličnosti. Odlični su u zamjećivanju stvari kojima drugima promaknu, a mana im je brbljavost, netaktičnost i brzopletost.</p><h2>Smeđe oči</h2><p>Smeđa je jaka i bogata boja koja se povezuje s energijom zemlje, kreativnošću, upornošću i plodnošću. Ljude sa smeđim očima koje su ujedno i najčešće među ljudima se smatra empatičnim, nezavisnim i pouzdanim. Također, smeđa boja predstavlja i jak seksualan nagon, želju za druženjem i ekstrovertiranost.</p><p>Materijalne stvari nisu im toliko važne koliko harmonija u odnosima i položaj u društvu. Mana im je povremena taština, kao i osjetljiv ego.</p><h2>Sive oči</h2><p>Siva boja očiju se poprilično rijetko susreće, a ona simbolizira mudrost i čvrstoću karaktera. Ljude s ovom bojom očiju opisuje se kao rođene vođe koje mogu pronaći rješenje iako ga nitko drugi ne vidi. Lako su prilagodljivi, smireni su i ljubitelji prirode.</p><p>Nisu pretjerano otvoreni, no vrlo su romantični i senzibilni. Imaju racionalan stav u životu, vjerni su i skloni dugim vezama. Mana im je pretjerana emotivna osjetljivost.</p><h2>Zelene oči</h2><p>Zelena se boja očiju simbolizira karizmu, inovativnost, mladost i zdravlje. Ljude sa zelenim očima se opisuje kao ljubitelje avantura i svih vrsta užitaka u životu.</p><p>Dobri su govornici, snalažljivi su u društvu i općenito su rijetko usamljeni. Strastveni su ljubavnici, no u ljubavi su ponekad prevrtljivi te ni sami ne znaju što žele, dok u drugim područjima života to nije tako. Mana im je tvrdoglavost, sklonost manipulaciji i ljubomora.</p><h2>Oči boje lješnjaka</h2><p>Ova poprilično rijetka boja očiju nastaje kao kombinacija plavih, smeđih i zelenih tonova, a simbolizira snagu i hrabrost. Ljude s očima boje lješkanja često se opisuje kao neustrašive i spremne na životne izazove.</p><p>Obično su lijepi i privlačni, iako u zavođenju nisu nimalo agresivni niti direktni već dostojanstveni. U poslu su sposobni, ali ponekad lijeni. Mana im je što su često "nagli i skloni pametovanju.</p>