Najstrastveniji parovi zodijaka: Ovan i Vaga su kao udar groma

Obično je riječ o znakovima koji u Zodijaku stoje jedan nasuprot drugoga. Snažno se privuku i imaju vrlo strastvene i uzbudljive interakcije, no neke ne potraju dulje od avanture...

<h2>Ovan i Vaga</h2><p>Šarm i zavodljivost Vage na Ovna djeluje poput udara groma. Prilikom prvog susreta odmah osjete snažnu privlačnost kojoj ne uspijevaju odoljeti. Vaga je impresionirana energičnim i odlučnim nastupom svog partnera koji preuzima inicijativu, dok Ovna u njoj privlači upravo ono što njemu nedostaje – sklad, ravnoteža, ljubaznost, osjećaj za druge ljude. Uspiju li prihvatiti svoje različitosti, ovaj par ima velike šanse da stvori dugotrajan odnos temeljen na ljubavi.</p><h2>Bik i Škorpion</h2><p>Ovo je priča o tjelesnosti, seksu, jakoj kemiji koja počinje i završava u krevetu. Škorpion je strastven, Bik je senzualan, oboje su hedonisti koji vole konzumirati sve ovozemaljske užitke. Nekad im se u odnosu novac pojavi kao problem, pa na tome trebaju raditi kako materijalna pitanja ne bi utjecala na opstojnost njihovog odnosa. Oni vole igre moći, rado eksperimentiraju u seksu, a ljubav izražavaju kroz dodire i strastvene zagrljaje. Važno je samo da ne pokušavaju dominirati i tlačiti jedno drugoga.</p><h2>Blizanci i Strijelac</h2><p>Oboje su spontani, ležerni, vole promjene i avanture. U njihovom odnosu nema ljubomore, ili je barem ne iskazuju na način da guše partnera. Vrlo brzo se slože oko najvažnijih životnih pitanja, a komunikacija je prilično važna stavka u njihovom odnosu. Privlače jedno drugoga upravo na toj razini dopuštanja i otvorenosti. Blizanca pali Strijelčeva slobodoljubivost, a Strijelac kod Blizanca voli to što je spreman o svemu progovoriti i što ga može uspješno pratiti u njegovim životnim pustolovinama.</p><h2>Rak i Jarac</h2><p>Toplina i emotivnost Raka magnetski vuče Jarca u njegovu blizinu. A ambicija, snaga i jasni stavovi Jarca, Raku daju osjećaj povjerenja koji je ključan da bi se Rak opustio i dao ono najbolje od sebe. Kemija je između njih dvoje prilično jaka. Najbolja je kombinacija kad je žena Rak, a muškarac Jarac, jer žena Rak voli biti zaštićena, a Jarac uživa u tom osjećaju da se netko uz njega osjeća sigurno. Jarac bi trebao paziti da karijeru ne stavlja ispred obitelji i odnosa, a Rak da ne miješa roditelje u svoj brak ili vezu s Jarcem.</p><h2>Lav i Vodenjak</h2><p>Kad se njih dvoje sretnu, počinju frcati iskre. Često se isprva ne privuku, dapače osjete neku odbojnost, postavljaju se jedno prema dugome s visoka, pa se dogodi i pokoja svađa. No kad prekorače te početne nesporazume i upuste se u odnos, vrlo brzo shvate da ne mogu jedno bez drugoga. Lavlje srce doslovce zarazi Vodenjaka koji na život više gleda s aspekta intelekta, pa ga ta lavlja srčanost baci na koljena. S druge strane Lava snažno privuče sposobnost Vodenjaka da sve sagleda hladne glave i često bude u pravu u procjeni životnih okolnosti i drugih ljudi.</p><h2>Djevica i Ribe</h2><p>Djevica je suzdržana, Ribe su emotivne. Ribe su romantične, Djevica je vrlo racionalna kad je ljubav u pitanju. No upravo ih te različitosti snažno privuku jedno drugome. Riba svojom nježnom prirodom uspijeva otopiti naizgled hladnu Djevicu, a Djevica svojim racionalnim pogledom na život uči Ribu kako se nositi sa svojim emocijama i razmišljati racionalno. Kad prihvate međusobne razlike i počnu učiti jedno od drugoga, ovaj odnos razvija se u strastvenu ljubavnu priču koja ima sve preduvjete da potraje.</p>