Vaša idealna mirovina prema mjesecu rođenja: Jedni žele slobodu, drugi udobnost i mir

VELJAČA: Neovisna, nekonvencionalna mirovina - Ljudi rođeni u veljači cijene fleksibilnost jer imaju tendenciju marširati u ritmu vlastitog bubnja. Često ne vide puno koristi u slijeđenju tradicionalnih puteva i skloniji su stvaranju načina života koji se čini jedinstveno njihovim. Bilo da su inovativni Vodenjak ili osjetljiva Riba, aktivnosti poput putovanja ili strukturiranja dana kako bi potaknuli slobodu i neovisnost važne su im. Za neke to može značiti život na različitim mjestima tijekom godine kako bi život održali svježim. Radije drže svoje rasporede dovoljno otvorenima kako bi istražili što ih zanima u trenutku; kao rezultat toga, rutina koja se čini previše fiksnom može postati ograničavajuća. Napreduju kada imaju slobodu prilagođavati svoje planove u hodu. Općenito im je više stalo do autonomije nad svojim vremenom nego do pridržavanja konvencionalnih ideja o tome kako bi mirovina trebala izgledati.