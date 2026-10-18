Koja vas osobina ličnosti kod drugih iritira prema vašem znaku Zodijaka?

RIBE Neosjetljivost: Osjetljive duše koje neprestano pokušavaju osjetiti kako se drugi osjećaju, što im je potrebno ili kako se snalaze. Kada je netko oštro kritičan ili neosjetljiv na to kako njihove riječi, postupci ili pokreti utječu na druge, skloni su zatvoriti svoje srce. | Foto: Fotolia