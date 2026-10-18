Koja vas osobina ličnosti kod drugih iritira prema vašem znaku Zodijaka?

Bez obzira mrzite li nepotrebne drame, preglasne ljude ili nezrelosti, vaš horoskopski znak krije tragove o jednoj ključnoj osobini koju ne možete podnijeti kod drugih. Saznajte koga je najbolje izbjegavati.
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Evo koja crta osobnosti vam izaziva jezu.
| Foto: Canva
Evo koja crta osobnosti vam izaziva jezu.
|
Foto: Canva
Evo koja crta osobnosti vam izaziva jezu.
| Foto: Canva
OVAN Neodlučnost: Živi u trenutku, slijedeći svoje instinkte kroz proaktivno djelovanje i poštujući svoje unutarnje znanje. Ovaj vatreni znak iritiraju ljudi koji previše razmišljaju, usporavaju ritam i sumnjaju u svaki svoj potez.
| Foto: Fotolia
BIK Kaos: Budući da se povezuje sa stabilnošću, sigurnošću i traženjem predane dosljednosti, Bik ne može dugo izdržati s kaotičnom energijom. Ljudi koji su nepredvidivi, teško ih je uhvatiti i koji su neuravnoteženi ih odbijaju.
| Foto: Fotolia
BLIZANCI Zatvorenost uma: Znatiželjni, fleksibilni i vole se obrazovati kroz iskustva iz prve ruke i razne društvene veze. Ako ih nešto smeta, to je netko tko je uskogrudan i netolerantan prema razmatranju alternativnih stavova.
| Foto: Fotolia
RAK Ravnodušnost: Kao najbrižniji i najosjetljiviji horoskopski znak, iritiraju ga ljudi koji se čine previše kul, hladno ravnodušni i distancirani. Njihovo otvoreno srce se zatvara kada su u blizini ljudi koji djeluju bezosjećajno ili ravnodušno.
| Foto: Fotolia
LAV Odbacivanje: On je uvijek zvijezda predstave, intenzivno kreativan i teatralan u svojoj razigranoj, vatrenoj energiji. Kad susretnu ljude koji izgledaju kao da odbacuju ono što njih ili druge čini sretnima, ispunjenima ili uzbuđenima zbog života, odmah odustaju.
| Foto: Fotolia
DJEVICA Nepažnja: One su namjerne u svemu što rade. Kada je netko nemaran u vezi svojih namjera, djela ili utjecaja svojih riječi na svoj život ili veze, često osjećaju potrebu povući crtu i stvoriti distancu.
| Foto: Fotolia
VAGA Grubost: Diplomatsko, šarmantno društveno biće. Kada upozna nekoga tko ne daje prioritet pravdi, harmoniji i pravednosti kao oni, odbija ih. Ne vide razlog da budu grubi, oštri ili zlobni prema drugima kako bi dokazali nešto.
| Foto: Fotolia
ŠKORPION Neiskrenost: Ništa ne iritira pronicljivog Škorpiona više od nekoga tko tolerira ili govori neiskreno. Paze kome povjeravaju svoje tajne. Kad uoče prve znakove da im netko ne može reći kako jest, povlače se u samoću.
| Foto: Fotolia
STRIJELAC Krutost: Slobodoumna duša koja želi istražiti sve što mu život nudi. Kada je netko krut sa svojim rutinama, životnim izborima i perspektivama, osjeća se nepovezano. Ne tolerira one koji ne mogu biti otvoreni i definitivno ne može održavati veze koje ograničavaju njegovu slobodu.
| Foto: Fotolia
JARAC Nepouzdanost: Marljiv, predan i odan partner, prijatelj i osoba. Kada netko pokaže da se na njega ne može osloniti, bilo zbog nedostatka komunikacije, ispunjavanja obaveza ili upornosti u obavljanju svojih dužnosti, odmah emocionalno reagira.
| Foto: Fotolia
VODENJAK Konformizam: Ljudi koji slijepo slijede gomilu i trendove, ne propitujući stvari, im smetaju. Oni su progresivne duše, nadaju se svijetu tolerancije, ekspanzivne filozofije i snažnog integriteta. Odbacivanje vlastitih vrijednosti kako biste se uklopili uvijek će izgubiti njihovo povjerenje.
| Foto: Fotolia
RIBE Neosjetljivost: Osjetljive duše koje neprestano pokušavaju osjetiti kako se drugi osjećaju, što im je potrebno ili kako se snalaze. Kada je netko oštro kritičan ili neosjetljiv na to kako njihove riječi, postupci ili pokreti utječu na druge, skloni su zatvoriti svoje srce.
| Foto: Fotolia