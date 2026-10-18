Koja vrsta mačke najbolje odgovara vašem karakteru prema mjesecu rođenja

TRAVANJ Bengalska mačka: Vaša dinamična priroda pronalazi partnera u ovoj pasmini. Poznate su po tome što su energične i razigrane, nikada neće razočarati vašu energiju i entuzijazam. Inteligentne su, aktivne i vole zabavne ludorije - s ovim mačkama nikada vam neće biti dosadno. Baš kao i vi, ne boje se malih izazova i držat će vas na oprezu - ali su također ljubazna i puna ljubavi pasmina koja se blisko veže sa svojim vlasnicima. | Foto: VYACHESLAV PROKOFYEV/NEWSCOM