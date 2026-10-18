Koja vrsta mačke najbolje odgovara vašem karakteru prema mjesecu rođenja

Studije pokazuju da osobnost može igrati ulogu u vrsti kućnih ljubimaca s kojima se ljudi osjećaju najviše povezani. Vaš mjesec rođenja može ponuditi perspektivu o tome koja bi vam mačja osobnost najbolje odgovarala.
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Sanjate li o avanturističkom partneru ili o opuštenom prijatelju za maženje, vaš savršeni mačić mogao bi vas čekati u nastavku. Pronađite svoj mjesec rođenja i otkrijte koja je pasmina mačke stvorena za vas.
| Foto: Canva
Sanjate li o avanturističkom partneru ili o opuštenom prijatelju za maženje, vaš savršeni mačić mogao bi vas čekati u nastavku. Pronađite svoj mjesec rođenja i otkrijte koja je pasmina mačke stvorena za vas. |
Foto: Canva
Sanjate li o avanturističkom partneru ili o opuštenom prijatelju za maženje, vaš savršeni mačić mogao bi vas čekati u nastavku. Pronađite svoj mjesec rođenja i otkrijte koja je pasmina mačke stvorena za vas.
| Foto: Canva
SIJEČANJ Škotski fold: Smirena i šarmantna mačka nadopunjuje vašu discipliniranu i ozbiljnu narav. Imaju jedinstveno preklopljene uši koje im daju i preslatko lice i zasluženo ime. Također su mirna pasmina, tako da možete imati tihog i discipliniranog partnera koji će vam praviti društvo dok radite. Privržene su, ali nisu pretjerano zahtjevne, što odgovara vašoj potrebi za stabilnim okruženjem.
| Foto: Tass/SIPA USA
VELJAČA Orijentalna kratkodlaka: Poznata po svojim prepoznatljivim osobinama i društvenoj osobnosti - idealna je za vašu nekonvencionalnu prirodu. Ove su mačke inteligentne i ekspresivne (i vole sklapati prijateljstva). Sklone su stvaranju snažne veze sa vlasnicima i napreduju u stimulirajućem okruženju - sigurno će smatrati vaš dom uzbudljivim i vjerojatno će vam biti teško ostaviti ih same dok radite.
| Foto: Tass/SIPA USA
OŽUJAK Turska angora: S vašom nježnom osobnošću, eterična angora je vaš idealan mačji suputnik. Poznate su po svojoj elegantnoj, svilenkastoj dlaci i prirodno privrženom ponašanju. Također su prilično intuitivne i često osjećaju emocije svog vlasnika - ova mačka bi mogla ponuditi malo dodatne podrške kada vam je potrebna, baš kao što vi to činite drugima.
| Foto: Mustafa Kaya/XINHUA
TRAVANJ Bengalska mačka: Vaša dinamična priroda pronalazi partnera u ovoj pasmini. Poznate su po tome što su energične i razigrane, nikada neće razočarati vašu energiju i entuzijazam. Inteligentne su, aktivne i vole zabavne ludorije - s ovim mačkama nikada vam neće biti dosadno. Baš kao i vi, ne boje se malih izazova i držat će vas na oprezu - ali su također ljubazna i puna ljubavi pasmina koja se blisko veže sa svojim vlasnicima.
| Foto: VYACHESLAV PROKOFYEV/NEWSCOM
SVIBANJ Britanska kratkodlaka: Vaša ljubav prema udobnosti i opuštanju savršeno se slaže s ovom mačkom koja je poznata je po tome što je apsolutna draga - mirna je, privržena i voli se maziti. Ako ne inzistiraju na tome da sjede s vama, mogu biti i relativno neovisni - to će vam dati prostor za kojim ponekad žudite. Britanske kratkodlake mačke obično su lijene i apsolutno obožavaju hranu, što odgovara vašoj ljubavi prema udobnosti poznatih stvorenja i stabilnoj rutini.
| Foto: Aleksey Yakovenko
LIPANJ Sijamska mačka: Ova društvena vrsta odražava vašu komunikativnu i društvenu prirodu. Sijamske mačke vole 'razgovarati' i poznate su po tome što se nikad ne smiruju, savršene za svakoga kome ne smeta malo živahnosti (to ste vi!). Također su razigrana i znatiželjna pasmina te će sigurno tražiti da iskoristite svoju sklonost rješavanju zagonetki kako biste stvorili interaktivno okruženje za njih. Sijamske mačke će vas sigurno zabaviti i odgovarati vašoj znatiželjnoj osobnosti.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
SRPANJ Ragdoll: S vašom brižnom i ljubaznom prirodom, ovo je idealna pasmina za tebe. Poznati po svojoj nježnoj i privrženoj naravi, a također žive u prijateljstvu s drugim mačkama, pa čak i psima. Često se opisuju kao 'psolike' mačke, jer vole pratiti svoje vlasnike i ugodno im je kad ih se mazi. Ove slatke i prijateljske mačke slagat će se i s tvojim prijateljima i obitelji, stvarajući zabavan i gostoljubiv prostor za uživanje.
| Foto: Cristian Cristel/XINHUA
KOLOVOZ Maine Coon: Naravno da bi vaša odgovarajuća pasmina bila veličanstvena Maine Coon. Ova samouvjerena, šarmantna i voljena pasmina mačaka presladak je prijateljski kućni ljubimac. Poznate su po svojim velikim šapama (i još većim srcima), a ponekad narastu i preko 11 kilograma. Vole biti u središtu pažnje i često izvode razne ludorije kako bi se uvjerili da je sva pozornost na njima. Ove razigrane i pune ljubavi mačke osigurat će toplo i aktivno društvo.
| Foto: NIKITA SOBOLKOV
RUJAN Ruska plava: Inteligentna i rezervirana ruska plava mačka, izvrsno se slaže s vašom pedantnom i ponekad introvertiranom prirodom. Kao što im ime govori, ove mačke imaju jedinstveno plavo krzno koje ih čini elegantnima. Mogu biti sramežljive, ali nakon što upoznaju svoju obitelj, postaju vrlo odani suputnici. Ruske plave mačke su umiljate i - unatoč tome što mačke već imaju reputaciju čistih životinja - poznate su po tome što vole urednost i čistoću. Ovo je životinjski pratitelj koji vas neće frustrirati dodatnim čišćenjem.
| Foto: /DPA
LISTOPAD Perzijska mačka: Imate dobro oko za ljepotu i sklad, što znači da će vam elegantna perzijska mačka definitivno osvojiti srce. Ove su mačke vrlo mirne i opuštene te cijene mirno okruženje. S vašim sposobnostima posredovanja i snalaženja u sukobima, volite se vraćati kući u prostor u kojem možete opustiti gard, a perzijska mačka će se s vama složiti u tome. One nude nježno društvo koje odražava vaš vlastiti šarm i diplomaciju.
| Foto: od-kalnika.com
STUDENI Sfinks: Tajanstvena i jedinstvena mačka odgovara vašoj enigmatičnoj osobnosti. Najpoznatije su po svom jedinstvenom izgledu, ali nemojte dopustiti da vas uplaši njihova dlaka bez dlake - one su privržene i odane mačke sa zlatnim srcem, bez obzira koliko im oči govore da znaju nešto što vi ne znate. Sklone su stvaranju dubokih veza sa svojim vlasnicima, što je definitivno nešto što ćete vi (i vaša ljubav prema povezanosti) moći cijeniti.
| Foto: Tass/SIPA USA
PROSINAC Abesinska mačka: Potrebna vam je pasmina koja može odgovarati vašoj energiji, što ovu mačku čini savršenom za vas. Uvijek su spremne za malo zabave i istraživanja, a njihova pasmina je voljena zbog svoje razigranosti i znatiželje. Vrlo su aktivne i inteligentne, što će vam oboma pružiti dinamičan i zabavan zajednički život.
| Foto: Tass/SIPA USA