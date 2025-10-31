Koje su prednosti implantata u odnosu na proteze

Funkcionalnost i stabilnost u svakodnevnom životu

Zubni implantat je titanski vijak koji se ugrađuje u kost i preuzima ulogu korijena. Nakon sraštavanja s kosti, na njega se postavlja krunica, most ili, kod bezubih čeljusti, cijeli fiksni niz zuba. Takvo rješenje podnosi zagriz slično kao prirodan zub, pa pacijent bez bojazni žvače i čisto izgovara glasove. Proteza, i uz savršen kalup, može se pomicati, stvarati točke pritiska ili zahtijevati ljepila za pričvršćivanje. Kod implantata nema klizanja ni neugodnog “zveckanja”, što svakodnevni život čini opuštenijim.

Očuvanje čeljusne kosti i kontura lica

Najveća biološka prednost implantata je poticanje čeljusne kosti. Kada zub nedostaje, kost bez opterećenja postupno se resorbira, mijenjajući profil lica i stabilnost budućih protetskih radova. Implantat prenosi žvačnu silu na kost i time čuva volumen, dok klasična proteza leži na sluznici i prijenos opterećenja je neizravan. Dugoročno, pacijenti s implantatima češće zadržavaju zdrave konture lica te imaju predvidljivije polazište za buduće nadomjestke.

Prirodna estetika i osjećaj vlastitog zuba

Kada je krunica precizno planirana u odnosu na zubno meso i liniju osmijeha, rezultat je vrlo sličan prirodnom zubu. Gornje totalne proteze prekrivaju nepce i mogu utjecati na osjet okusa; implantati oslobađaju nepce i omogućuju da hrana ponovno “ima okus”. Pacijenti često ističu da se uz implantat osjećaju kao da su vratili izgubljen zub, a ne samo nadomjestak.

Dugoročno rješenje i troškovna učinkovitost

Iako je početno ulaganje veće, implantati su dugoročno isplativo rješenje. Kvalitetno ugrađen implantat, uz dobru oralnu higijenu i redovite kontrole, može služiti desetljećima. Proteze, osobito totalne, zahtijevaju periodične podloge, prilagodbe ili izradu novih zbog promjena kosti. Kada se uračuna cijeli životni vijek korištenja, fiksni radovi na implantatima često smanjuju broj ponovnih posjeta i dodatnih troškova.

Foto: Ordinacija Sladović

Očuvanje preostalih zuba

Kod nadomještanja jednog zuba, most na prirodnim zubima traži brušenje susjednih, zdravih kruna. Implantat preuzima opterećenje samostalno, ostavljajući preostale zube netaknutima. Tako se čuva struktura zubne cakline i pulpe, smanjuje rizik od karijesa i budućih endodontskih zahvata na susjednim zubima.

Kandidati i tijek ugradnje

Ugradnja implantata počinje detaljnom dijagnostikom: kliničkim pregledom, CBCT snimanjem i procjenom kvalitete kosti. Ako je kost nedostatna, provodi se augmentacija ili sinus lift. Sam zahvat ugradnje implantata izvodi se u lokalnoj anesteziji i najčešće je minimalno invazivan. Slijedi razdoblje cijeljenja tijekom kojeg implantat srasta s kosti, nakon čega se uzima otisak i izrađuje konačna krunica ili most. Kod određenih stanja moguće je privremeno opterećenje, što pacijentu omogućuje funkciju i estetiku već u ranoj fazi.

All-on-4 za bezube čeljusti

Za pacijente s velikim gubitkom zubi ili nestabilnim protezama, sustav All-on-4 omogućuje fiksni most na četiri pažljivo pozicionirana implantata. Zahvaljujući posebnom kutu i rasporedu, često se izbjegavaju opsežne regeneracije kosti, a privremeni fiksni zubi mogu se postaviti vrlo brzo. Rezultat je stabilno rješenje koje vraća čvrst zagriz, jasniji govor i prirodan osmijeh bez mobilnih proteza.

Održavanje i navike koje produžuju vijek rješenja

Redovita oralna higijena s interdentalnim četkicama i tušem za zube.

Profesionalno čišćenje i kontrole svaka 3–6 mjeseci, osobito kod opterećenih mostova.

Izbjegavanje pušenja i briga o sistemskom zdravlju, jer utječu na cijeljenje i stabilnost kosti.

Noćna udlaga za pacijente s bruksizmom kako bi se zaštitili implantati i radovi.

Stručnost i tehnologija u službi boljeg ishoda

Uspjeh implantološkog zahvata ovisi o iskustvu tima i planiranju. U Ordinaciji Sladović u Zadru implantologiju vodi licencirani stručnjak s edukacijom u Njemačkoj. Digitalno planiranje, vođena kirurgija i precizna protetika skraćuju trajanje postupka i povećavaju predvidljivost. Kada je potrebno, tretmani vlastitom krvnom plazmom doprinose cijeljenju mekih tkiva i kosti, a estetske metode s hijaluronom pomažu skladno oblikovati osmijeh i okolna tkiva.

Kada su proteze i dalje dobro rješenje

Proteze imaju svoje mjesto, osobito kada medicinska stanja, gustoća kosti ili budžet ne idu u prilog implantatima. Kvalitetno izrađena proteza može pružiti funkcionalno i estetski prihvatljivo rješenje, a kasnije se, uz poboljšanje stanja kosti ili preferencija pacijenta, uvijek može razmotriti ugradnja implantata i prelazak na fiksne radove.

Odabir između proteze i implantata treba temeljiti na stanju kosti, rasporedu preostalih zuba, navikama i očekivanjima. Kada se traži stabilnost, očuvanje čeljusne kosti i dojam prirodnog zuba, implantati u pravilu pružaju trajnije i životno praktičnije rješenje.