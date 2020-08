Koje su vaše skrivene seksualne fantazije? To otkriva kakvi ste

Ljudi koji imaju nesigurnu privrženost, manje će maštati o grupnom seksu i nemonogamiji, a vjerojatnije je da će maštati o vezivanju/ disciplini, dominaciji, sadizmu

<p>Prema vašoj demografskoj povezanosti, vašoj osobnosti i seksualnoj povijesti može se odrediti koje će vas stvari seksualno napaliti, a koje seksualno isključiti. Vaše fantazije govore o tome tko ste i gdje ste u životu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Najdraže poze u seksu</p><h2><span class="widgetWrap" entity="video" modelid="1216345"><x-inline custom_description="U naš studio doveli smo nepoznate ljude, međusobno nepovezane, različitih generacija i pitali ih ista pitanja: S koliko su ljudi imali seksualni odnos? Koje poze su im najdraže? Znaju li fućkati hrvatsku himnu? Koji bi savjet dali desetogodišnjem sebi? Što bi napravili da znaju da im je zadnji dan života?" entity="video" float="auto" height="auto" id="1216345" model="repository.video" modelid="1216345" pk="1216345" render="server" src="https://cms.24sata.hr/media/img/93/e0/a35187aef1dba47d4fe4.jpeg" title="Najdraža poza u seksu?" width="100%"></x-inline></span></h2><h2>1. Kakav je vaš stil vezanosti?</h2><p>Stupanj u kojem se netko osjeća nesigurno u vezi govori mnogo o tome kakve će vaše fantazije biti i što će uključivati. U tom smislu, nesigurnost znači da vam treba puno uvjeravanja da vas vaš partner voli, a i često se brinete da ćete biti napušteni. </p><p>Ljudi koji imaju nesigurnu privrženost, manje će maštati o grupnom seksu i polimonogamiji, a vjerojatnije je da će maštati o vezivanju, disciplini, dominaciji, sadizmu/mazohizmu, seksualnoj novosti i romantizmu.</p><p>Trend nesigurnih ljudi koji imaju manje maštanja o više partnera i polimonogamiji potpuno je logičan. Nesigurni ljudi vjerojatno bi ove scenarije smatrali prijetećim. Ako vide svog partnera kako obraća pažnju na nekoga drugog ili ako se čini da je netko drugi preblizu njihovom partneru, vrlo vjerojatno će doći do ljubomore.</p><p>U situaciji u kojoj nesigurni ljudi maštaju o grupnom seksu ili polimonogamiji, a neki to sigurno i čine, obično se stavljaju u centar pažnje. Ovo može biti način da se minimaliziraju osjećaji prijetnje. Na primjer, nesigurna osoba zapravo može uživati ​​u scenariju u kojem plijeni pozornost drugih ljudi. </p><p>Uz malo kreativnog razmišljanja, ljudi mogu prilagoditi praktički bilo koji scenarij kako bi udovoljili svojim potrebama.</p><p>Povezanost nesigurnosti i maštanja može se objasniti kao oblik psihološkog eskapizma. Fantazije nude predah od samosvijesti. Na temelju rezultata ankete, oni koji su imali česte maštarije o novostima obično su ih koristili za smanjenje tjeskobe i bijeg od stvarnosti tijekom seksa. </p><p>Konačno, veza između nesigurnosti i romantike može proizlaziti iz činjenice da je nesigurnim ljudima teško uživati ​​u seksu, uključujući i samu pomisao na to, osim ako se ne osjećaju željenim. </p><h2>2. Jeste li netko tko je organiziran i brine o detaljima?</h2><p>Ljudi koji imaju visoku osobinu savjesnosti imaju tendenciju da budu detaljno orijentirani i organizirani u svom svakodnevnom životu. Te se osobine također prenose u njihove seksualne maštarije.</p><p>Čini se da pažnja prema detaljima vodi savjesne ljude da grade složene, isplanirane maštarije - sve do lokacije.</p><p>Savjesni ljudi vole slijediti pravila. Skloni su konformizmu.</p><h2>3. Da li biste opisali sebe kao društvenu osobu?</h2><p>Ekstraverzija je osobina koja odražava odlazeću prirodu, želju za interakcijom sa svijetom. Ekstroverti vole upoznati nove ljude u stvarnom životu i u njihovim seksualnim maštarijama.</p><p>Ekstraverzija je povezana s više fantazija o grupnom seksu, kao i s više fantazija o konsenzualnoj polimonogamiji i nevjeri. To uopće nije iznenađujuće, jer su socijalno samopouzdani ljudi vjerojatno manje zastrašeni mislima o susretu i zavođenju novih partnera. Ekstroverti također imaju više fantazija o novitetima, što se može shvatiti kao još jedan simptom njihove veće sklonosti druženju sa svijetom oko sebe.</p><p>Ekstroverti imaju manje vjerojatnosti da imaju tabu seksualne maštarije. Ljudi koji imaju poteškoće u uspostavljanju odnosa koje žele, skloni su stvaranju neobičnijih interesa. Budući da ekstroverti obično nemaju problema s uspostavljanjem odnosa, tabu seksualne maštarije su im manje privlačne, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/how-your-personality-type-affects-your-sexual-fantasies" target="_blank">Mind body green.</a></p>