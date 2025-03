Koji krumpir biste češće jesti - crveni ili bijeli? Nije svejedno!

Na prvi pogled krumpir je krumpir, nema velikih razlika između crvenog i bijelog, no postoje ipak razlike koje mogu utjecati na hranjivu vrijednost i učinak na zdravlje, piše City Magazine.

Bijeli krumpir ima svjetliju kožu i mekšu teksturu, po čemu je idealan za pire krumpir i složence. Sadrži više škroba, što znači da ima viši glikemijski indeks i brže otpušta energiju u krvotok. Zbog više razine škroba pružit će i dugotrajniji osjećaj sitosti, a pogodan je i kao hrana za sportaše i osobe kojima je potreban brzi izvor energije. Bogat je željezom i kalcijem, pa je pogodniji za prehranu za one s manjkom željeza i slabijim kostima. Osim toga, kako je bogat rezistentnim škrobom, koji djeluje slično vlaknima i pozitivno utječe na crijevnu mikrofloru.

S druge strane crveni krumpir sadrži veliku količinu antioksidansa, ponajviše zahvaljujući pigmentima koji daju crvenu boju njegovoj koži, koje zovemo antocijaninima. Oni pomažu tijelu u borbi protiv slobodnih radikala i smanjuju oksidativni stres, čime doprinose smanjenju rizika od kroničnih bolesti. Ovaj krumpir ima niži glikemijski indeks, što znači da se sporije razgrađuje, pa time i sporije podiže razinu šećera u krvi u usporedbi s bijelim krumpirom. To ga čini boljim izborom za dijabetičare i osobe koje žele izbjeći nagle skokove šećera u krvi. Osim toga, sadržava više dijetalnih vlakana koja potiču probavu, sprječavaju zatvor i pomažu u regulaciji apetita, pa je korisna namirnica ako morate na dijetu radi skidanja viška kilograma.

Gledamo li njihovu kalorijsku vrijednost, razlika nije velika: Crveni krumpir sadrži u prosjeku 151 kaloriju po porciji od 200 grama, dok bijeli sadrži u prosjeku oko 159 kalorija po porciji.

Obje vrste krumpira bogate su vitaminom C, koji jača imunitet i doprinosi zdravlju kože. No, postoje određene razlike. Crveni krumpir sadrži više vitamina B6, koji podržava metabolizam proteina i zdravlje živčanog sustava. Bijeli krumpir ima više željeza i kalcija, što ga čini boljim izborom za osobe s manjkom željeza, vegetarijance ili one koji žele poboljšati zdravlje kostiju.

Koji krumpir odabrati?

Crveni krumpir bolji je izbor za:

Osobe koje žele unositi više antioksidansa

One koji žele stabilizirati razinu šećera u krvi

One koji žele više vlakana za zdravu probavu i dulji osjećaj sitosti

One koji paze na unos kalorija

Bijeli krumpir pogodniji je za:

Osobe kojima je potreban veći unos željeza i kalcija

One koji žele brzi izvor energije

One koji preferiraju mekšu, kremastu teksturu za pire i složence