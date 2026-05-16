Koji pjevač najviše odgovara vašem znaku Zodijaka?

Astrologija povezuje horoskopske znakove s poznatim pjevačima kroz sličnosti u osobinama i stilu. Svaki znak se opisuje kroz tipične crte ličnosti koje se mogu usporediti s energijom i nastupom izvođača
U nastavku pogledajte koji pjevač najviše paše vašem horoskopskom znaku.
| Foto: Canva/Press Association/PIXSELL/PROFIMEDIA/PA/PRESS ASSOCIATION/MARIO ANZUONI
OVAN – LADY GAGA Ovnovi su energični, hrabri i vole biti prvi u svemu. Lady Gaga savršeno utjelovljuje taj vatreni duh kroz odvažne nastupe i nekonvencionalan stil. Njezine pjesme često slave individualnost, slobodu i samopouzdanje. Kao i tipični Ovnovi, djeluje neustrašivo i uvijek spremno pomaknuti granice.
BIK – ADELE Bikovi cijene stabilnost, emocije i životne užitke. Adele je poznata po toplom glasu i emotivnim baladama koje duboko pogađaju publiku. Njezina glazba odiše iskrenošću, nostalgijom i odanošću. Upravo ta kombinacija nježnosti i snage tipična je za Bikove.
BLIZANCI – BOB DYLAN Blizanci su znatiželjni, komunikativni i vrlo prilagodljivi. Bob Dylan poznat je po inteligentnim tekstovima i stalnom mijenjanju glazbenog izričaja. Njegove pjesme često komentiraju društvo i promjene u svijetu. To odražava blizanačku potrebu za istraživanjem novih ideja i izražavanjem mišljenja.
RAK – LANA DEL REY Rakovi su emotivni, intuitivni i nostalgični. Lana Del Rey u svojoj glazbi često stvara melankoličnu i sanjivu atmosferu. Njezine pjesme govore o ljubavi, sjećanjima i unutarnjim osjećajima. Ta duboka emotivnost savršeno odgovara osjetljivoj prirodi Raka.
LAV – MADONNA Lavovi vole pažnju, kreativnost i scenu. Madonna je već desetljećima simbol karizme i transformacije u glazbenoj industriji. Njezini nastupi puni su energije, samopouzdanja i provokacije. Kao pravi Lav, uvijek ostavlja snažan i nezaboravan dojam.
DJEVICA – BEYONCÉ Djevice su perfekcionisti, disciplinirani i vrlo precizni. Beyoncé je poznata po besprijekornim nastupima i velikoj posvećenosti detaljima. Svaki njezin projekt pažljivo je osmišljen i izveden do savršenstva. Upravo ta profesionalnost odražava duh Djevice.
VAGA – JOHN LENNON Vage teže ravnoteži, ljepoti i miru. John Lennon kroz svoju je glazbu promovirao ljubav, jednakost i zajedništvo. Njegove pjesme nose snažne poruke mira i humanosti. To ga čini tipičnim predstavnikom Vage.
ŠKORPION – LORDE Škorpioni su intenzivni, tajanstveni i emocionalno duboki. Lorde u svojim pjesmama istražuje unutarnje borbe, moć i identitet. Njezina glazba često ima mračnu, ali privlačnu atmosferu. Upravo ta dubina i misterij odražavaju Škorpiona.
STRIJELAC – TAYLOR SWIFT Strijelci su optimistični, slobodoumni i vole priče i putovanja. Taylor Swift kroz svoje pjesme pripovijeda osobna iskustva i stalno mijenja glazbeni stil. Njezina karijera pokazuje želju za istraživanjem i rastom. To savršeno odgovara strijelčevskoj prirodi.
JARAC – ELVIS PRESLEY Jarčevi su ambiciozni, disciplinirani i ustrajni. Elvis Presley izgradio je glazbenu legendu kroz rad, talent i upornost. Njegova karijera pokazuje koliko je predanost važna za uspjeh. Upravo ta snaga volje čini ga tipičnim Jarcom.
VODENJAK – BOB MARLEY Vodenjaci su originalni, slobodoumni i društveno osviješteni. Bob Marley koristio je glazbu kako bi širio poruke mira, ljubavi i jednakosti. Njegov stil bio je revolucionaran i ispred svog vremena. To ga čini savršenim primjerom Vodenjaka.
RIBE – RIHANNA Ribe su maštovite, emotivne i umjetnički nadarene. Rihanna je poznata po svojoj svestranosti i izražajnosti u različitim glazbenim stilovima. Njezina glazba često odražava emocije, ljubav i snagu. Ta kreativnost i osjetljivost tipične su za Ribe.
