Koji posao je stvoren za vas prema vašem mjesecu rođenja?

Neki se ljudi slučajno nađu na svojim karijernim putevima, dok drugi namjerno slijede svoje strasti s neumoljivom odlučnošću. Bez obzira volite li svoj trenutni posao ili ne, možda vas zanima koji su karijerni putevi najprikladniji za vas na temelju vašeg mjeseca rođenja
SIJEČANJ - DIREKTOR: Rođeni u siječnju su ili ambiciozni Jarci ili inovativni Vodenjaci, a oboje utjelovljuju snažan osjećaj otpornosti i ambicije. Ovaj mjesec rođenja uspijeva u odgovornim liderskim ulogama, posebno na pozicijama gdje mogu imati dugoročan utjecaj. Poslovi koji uključuju praktično i odgovorno upravljanje dobro se slažu s njihovom osobnošću. Čak i ako ne težite biti direktor, uloge poput tajnice ili desne ruke onima na vlasti također mogu biti odličan izbor. Najbolje karijere: rukovoditelj, poduzetnik, arhitekt, financijski planer, menadžer, praktično upravljanje resursima.
VELJAČA - HUMANITARAC: Stvoreni su za izazivanje statusa quo. Bilo da ste inovativni Vodenjaci ili maštovite Ribe, vaš duh je stvoren da luta i opire se normama. Kreativnost vas ispunjava. Najbolji poslovi za vas omogućuju vam da sami ispišete pravila, služite čovječanstvu, unaprijedite misao ili napravite korake naprijed za kolektiv. Najbolje karijere: društveni poduzetnik, tehnološki stručnjak, aktivist, kreativni strateg, rad u nevladinoj organizaciji
OŽUJAK - EMPAT: Rođeno su da slijede svoje srce i strasti u svemu što rade. Bilo da ste suosjećajne Ribi ili pionirski Ovnovi, stvoreni ste da pomažete, liječite, inspirirate ili rezonirate s drugima na instinktivnoj, intuitivnoj razini. Nije vam stvoreno da gušite svoju dušu kako biste zaradili novac – vaš usklađeni poziv duboko je isprepleten s vašom srećom. Najbolje karijere: terapeut, glazbenik, kreativac, pisac, iscjelitelj, savjetnik, umjetnik, dinamični karijerni putevi.
TRAVANJ - PIONIR: Travanjski rođendani slave smjelu, odlučnu i hrabru energiju. Bilo da ste aktivni Ovan ili praktični Bik, napredujete na autonomiji, strasti i uzbuđenju u svojoj karijeri. Iako možda ne preuzimate uvijek vodstvo, simpatična ste i šarmantna autoritativna figura kada to činite. Najbolje karijere: trener, vatrogasac, sportaš, poduzetnik, motivacijski govornik, opasni poslovi, karijere u pokretu.
SVIBANJ - GRADITELJ: Bilo da ste stabilni Bikovi ili dinamični Blizanci, žudite kanalizirati svoju vještinu. Volite usavršavati svoj zanat, stvarajući trajan proizvod, iskustvo ili značajan resurs za druge. Stabilnost i usmjereni napori vode vas daleko na vašem profesionalnom putu. Stoga se ovaj mjesec rođenja može istaknuti u raznim karijerama, sve dok se osjećate prisiljenima usavršiti svoj zanat. Najbolje karijere: kuhar, bankar, dizajner interijera, inženjer, nekretnine, generalni izvođač radova.
LIPANJ - KOMUNIKATOR: Znatiželjni Blizanci ili simpatični Rakovi, napreduju u razgovoru, pričanju priča i komunikaciji. Napredujete u skladu s moći riječi, jezika i brzih ideja. Održavajući svoj um aktivnim i stimuliranim, karijere koje uključuju učenje, obrazovanje i informiranost donose najviše uspjeha. Najbolje karijere: novinar, učitelj, marketinški stručnjak, pisac, publicist, putovanja, njegovatelj.
SRPANJ - NJEGOVATELJ: Intuitivni Rakovi ili blistavi Lavovi, koji vode sa svojim strastvenim srcem na rukavu. Rođenima u ovom mjesecu dobro ide kada u potpunosti koriste svoju emocionalnu inteligenciju, brižnu narav ili suosjećajnu dušu. Stoga vam je potrebna dubina u karijeri da biste se osjećali zadovoljno. Najbolje karijere: odgajatelj, čuvanje djece, iscjelitelj, savjetnik, medicinska sestra, socijalni radnik, njegovatelj doma ili dekorater interijera.
KOLOVOZ - IZVOĐAČ: Rođeni u kolovozu su odvažni Lavovi ili Djevice usmjerene na detalje, koje zrače samopouzdanjem, vodstvom i osobnošću. Najviše uspjeha pronalazite u karijerama u kojima možete iskoristiti svoje vještine, talente i kreativne strasti. Vidljivost, slavlje i ponos na vašem poslu su bitni. Najbolje karijere: glumac, kreativni direktor, šef, voditelj događaja, odnosi s javnošću ili influencer.
RUJAN - ANALITIČAR: Rođeni u rujnu su pedantne Djevice ili šarmantne Vage, poznate po svom analitičkom, aktivnom umu. Inteligencija je njihova najveća prednost. Praktični ste, pouzdani, najbolje se snalazite u usavršavanju ili rješavanju problema. Stoga se dobro snalazite s podacima, preciznošću, istraživanjem, usavršavanjem i sitnim detaljima. Najbolje karijere: urednik, znanstvenik, računovođa, inženjer, knjižničar, liječnik ili analitičar.
LISTOPAD - DIPLOMAT: Rođeni u listopadu su diplomatske Vage ili duboki Škorpioni, poznati po svojoj sposobnosti povezivanja drugih sa sobom i drugima. Blistaju kada mogu održati ljepotu, ravnotežu i međuovisne sustave. U svojim karijerama uživaju osjećajući se dijelom nečijeg putovanja prema pravdi, umjerenosti ili estetici. Najbolje karijere: odvjetnik, stilist, kustos umjetnosti, frizer, medijator ili politički angažman.
STUDENI - ISTRAŽITELJ: Rođeni u studenom su pronicljivi Škorpioni ili filozofski Strijelci, skloni dubini i tami. U svojoj karijeri trebate zaroniti ispod površine. Žudite za transformativnim potezima koji normaliziraju tabue, otkrivaju istine i rješavaju misterije. Najbolje karijere: psiholog, detektiv, medij, istraživač, iscjelitelj seksualnosti, istražitelj zakona ili terapeut maser.
PROSINAC - VIZIONAR: Rođeni u prosincu poznati su po svojim starim dušama, bilo da su slobodoumni Strijelci ili zreli Jarci. U karijeri se oslanjate na svoju optimističnu mudrost. Potreban vam je posao koji se čini inspirativnim, ekspanzivnim, širi perspektive, horizonte ili unaprijed stvorena ograničenja. Najbolje karijere: učitelj, putopisac, filozof, životni trener, duhovni vođa, kreator sadržaja, fotograf, osobni trener.
