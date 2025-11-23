Koji posao je stvoren za vas prema vašem mjesecu rođenja?

OŽUJAK - EMPAT: Rođeno su da slijede svoje srce i strasti u svemu što rade. Bilo da ste suosjećajne Ribi ili pionirski Ovnovi, stvoreni ste da pomažete, liječite, inspirirate ili rezonirate s drugima na instinktivnoj, intuitivnoj razini. Nije vam stvoreno da gušite svoju dušu kako biste zaradili novac – vaš usklađeni poziv duboko je isprepleten s vašom srećom. Najbolje karijere: terapeut, glazbenik, kreativac, pisac, iscjelitelj, savjetnik, umjetnik, dinamični karijerni putevi. | Foto: Eleonora Vatel