Koji sirevi najbolje idu uz koje voće? Ovo su top kombinacije

Sparivanje sireva s voćem je umjetnost, a kada se pravilno napravi, dobit ćete eksploziju okusa. No, kao i kod odjevnih kombinacija, vrijede neka pravila. Tako kremasti sirevi vole hrskavosti, a odležanim sirevima paše slatkoća
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Znate li pravu kombinaciju, oduševit ćete i goste i svoje nepce.
| Foto: Canva
Znate li pravu kombinaciju, oduševit ćete i goste i svoje nepce. |
Foto: Canva
Znate li pravu kombinaciju, oduševit ćete i goste i svoje nepce.
| Foto: Canva
1. Brie i smokve: Mekan, gladak, a kada ga prelijete medom i dodate svježe smokve, dobit ćete jednu od najelegantnijih kombinacija sira i voća. Maslačna i blago gljivasta tekstura Brieja prekrasno se slaže sa slatkoćom meda i blagom kiselošću smokava. Zajedno stvaraju uravnotežen, luksuzan zalogaj.
| Foto: Canva
2. Plavi sir i tamna čokolada: Smjeli, pikantni okus plavog sira susreće se s gorkim bogatstvom tamne čokolade, doživjet ćete eksploziju okusa na drugoj razini. Slanost plavog sira nevjerojatno se dobro slaže s dubokim notama tamne čokolade. Ako niste za čokoladu, pokušajte sa sušenim višnjama.
3. Odležani cheddar i jabuke: Oštar cheddar sir ima odvažnu osobnost; potrebno mu je nešto hrskavo i osvježavajuće da ga uravnoteži. Dodajte kriške jabuke i malo tostiranih badema za hrskavost i dobit ćete kombinaciju koja je istovremeno jednostavna i sofisticirana. Prelijte malo javorovog sirupa za slatkoću koja će istaknuti njihove dublje okuse.
4. Kozji sir i trešnje: Kremasti kozji sir odlično se slaže sa slatko-kiselkastim trešnjama. Njegova blaga pikantnost naglašava voćne arome, dok trešnja ublažava oštru kiselinu sira. Trešnje možete ubaciti u salatu sa sirom i rikolom, ili ispeći sir pa ga preliti toplim umakom od trešanja.
5. Parmezan i jagode: Riječ je dakako o svježem, ne naribanom parmezanu. Narežite ga na tanke ploške, začinite acetom balsamicom te dodajte jagode. Ovo je možda neočekivana, ali vrlo popularna gurmanska kombinacija u kojoj se slatkoća voća savršeno nadopunjuje sa slanim i pikantnim notama sira.
| Foto: Canva
9. Mozzarella i breskve ili marelice: Blagi sir s nježnom teksturom prekrasno se slaže sa zrelim breskvama i pečenim marelicama. Dodajte i pršut čija će slanoća uz mliječnu mozzarellu savršeno balansirati visoki udio šećera u breskvama. Blaga kiselost marelica dodat će zanimljiv kontrast.
7. Mascarpone ide sa svime: Bogat i kremast sir neutralnog okusa koji se savršeno slaže sa svim vrstama voća - slatkim i kiselim. Istaknite njegovu prirodnu mliječnu slatkoću medom i svježim bobičastim voćem (jagodama ili borovnicama) ili stvorite kontrast slatkoći dodavanjem limunove korice ili džema gorke naranče.
8. Feta i lubenica: Apsolutni ljetni klasik. Slana, mrvičasta feta savršeno balansira slatku, vodenastu i hrskavu lubenicu. Dodajte ovoj kombinaciji listiće mente koja će donijeti dodatnu svježinu i povezati okuse. Lubenicu možete i prepeći na roštilju za više okusa.
| Foto: Fotolia
6. Buratta i breskve, kruške ili bobičasto voće: Burrata je puna vrhnja i masnoća, a kiselina iz voća (poput malina) uravnotežuje tu težinu. Mekanom i kremastom siru odgovara i hrskavost kruške ili breskve. Grilajte breskve na tavi dok se ne karameliziraju, dodajte sir i pokapajte maslinovim uljem za savršen ljetni ručak.
10. Gouda i kruške: Polutvrda gouda, pogotovo dimljena, odlično se slaže sa slatkim kruškama. Nekoliko oraha dopinijet će savršenom spoju tekstura i okusa. Naime, gouda starenjem razvija bogat, orašasti okus i kristaliće soli, dok kruška svojom sočnošću pruža idealan kontrast.
11. Camembert i maline: Bogati, zemljani i izrazito kremasti sir savršeno se nadopunjuje s jarkom kiselinom i cvjetnom slatkoćom malina. Ovaj elegantan par najbolje funkcionira kada se sir blago zagrije, što oslobađa njegove arome. Stavite peći cijeli sir na 15-20 min, a nakon toga ga premažite mješavinom meda i zgnječenih malina.
12. Trapist i šljive: Polutvrdi i masni trapist s aromom maslaca savršeno zaokružuje slatko-kiselu, mesnatu strukturu šljiva. I ovaj par najbolje funkcionira u toplim, pečenim varijantama jer toplina omekšava sir i karamelizira voće.
13. Riccota (ili skuta) i mango: Sir ima nježan, blago slatkast i neutralan mliječni okus zbog čega mu odgovara većina voća - slatkog ili kiselog. Probajte joj dodati mango uz med, malo maslinovog ulja i prstohvat morske soli. Slatkoća meda ublažit će kiselost manga dovoljno da ga uravnoteži s riccotom.