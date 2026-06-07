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OD TERMINATORA DO SCARA

Koji ste ikonični filmski zlikovac prema svojem znaku Zodijaka

Horoskopski znakovi mogu se usporediti s filmskim likovima, posebno negativcima. Svaki znak ima osobine koje se lako mogu zamisliti u “zlikovačkoj” ulozi. Zato ih je zanimljivo povezati s filmskim arhetipovima
Terminator (1984) et al. artwork with Arnold Schwarzenegger
U nastavku pogledajte koji ste ikonični filmski zlikovac prema znaku Zodijaka. | Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
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U nastavku pogledajte koji ste ikonični filmski zlikovac prema znaku Zodijaka. | Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Komentari 3

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