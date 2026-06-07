Koji ste ikonični filmski zlikovac prema svojem znaku Zodijaka

OVAN-JOKER Ovan je nepredvidiv, impulzivan i vođen čistim instinktom, što ga savršeno povezuje s Jokerom. Kao i ovaj zlikovac, Ovan djeluje kaotično i često ruši pravila bez plana koji drugi mogu lako pratiti. Njegova energija je eksplozivna i teško ju je kontrolirati. Iako može djelovati zabavno ili šarmantno, iza toga se krije opasna nepredvidivost. Upravo ta kombinacija hrabrosti i kaosa čini ga “filmskim agentom anarhije”. | Foto: Fotolia