- Link Yachting kolekcija nastala je kao jedna intimna priča moje ljubavi prema moru i brodovima. Od malena su me selili po raznim jedrilicama, barkama, jer mi je tata veliki zaljubljenik u brodove. Tako sam zapravo shvatila da imam potrebu dizajnerski reagirati i na taj dio svojeg života - komentirala je dizajnerica Ogi.

Kreacije su napravljene od lana, materijala koji je idealan za vruće dane, jer odlično 'diše' te je prirodnog porijekla.

POGLEDAJTE VIDEO: Dizajner Boris Pavlin u radu koristi tehnike Visoke mode

Na nekima od kreacija ističe se print - poruka 'Sail away with Link' te geografske koordinate New Yorka.

- Oduvijek sam maštala da jedrilicom uplovim u New York. Nažalost ovu godinu iza nas mogli smo samo maštati o tome, ali ipak kad stavite prst u more spojeni ste s čitavim svijetom - izjavila je autorica.

Po prvi put Link by Ogi predstavlja nam i nekoliko muških kreacija, no zapravo se radi u unisex formama.