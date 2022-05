Koliko bi trebali izlaziti prije nego službeno postanete par?

I muškarci i žene su nervozni kad stupaju u nove romantične veze, a nema ništa strašnije od postavljanja pitanja o vezi i budućnosti, pogotovo kad znate da postoji šansa da vam se to što ćete čuti možda neće svidjeti

POGLEDAJTE VIDEO: Ostavio ju je zbog posla, a njena osveta mu se nije svidjela



.

No može li prijelaz iz neobaveznih spojeva u vezu doći prerano?

Pa, ovisi o tome koliko često zajedno provodite vrijeme i koliko se dobro slažete. Ako se ne poznajete jako dugo, razmislite o tome da odvojite vrijeme da se upoznate, a ne da uskačete u nešto za što niste sigurni da ćete dugotrajno željeti. Na taj ćete način barem na dubljoj razini upoznati svog potencijalnog partnera.

- Ključ je u tome da budete prisutni. Biti prisutan znači uživati ​​u druženju s čovjekom s kojim izlazite i dopustiti da se veza produbi bez predviđanja ili očekivanja onoga što bi moglo uslijediti - sugerira stručnjakinja Elizabeth Hunter Diamond.

Ulazak u vezu mijenja vaš odnos

Trebali biste znati da će se stvari u vezi promijeniti. Nakon što se odlučite na taj korak, bilo da je to odmah nakon prvog spoja ili nakon nekog vremena koje ste zajedno proveli, stvari napreduju i nikada se ne biste trebali vraćati unatrag.

Psihologinja Lorell Frysh ističe da prvo morate znati jeste li spremni na vezu.

- Važni elementi koje ljudi moraju uzeti u obzir je ono što ih privlači kod potencijalnog partnera, jesu li spremni otvoriti se i dopustiti partneru da ih stvarno upozna, je li vaš partner spreman posvetiti se vašoj vezi i prigrliti rast i razvoj koje od vas oboje zahtijevaju ozbiljne veze - pitala je.

Možda ćete se bolje osjećati kad saznate da žene nisu jedine koje se pitaju kad je pravi trenutak za započinjanje veze. Muškarci se također pitaju kad je vrijeme za tu odluku.

Evo što kaže 15 muškaraca o tome kad je pravo vrijeme za vezu:

1. Postanite ekskluzivni tek kada se prestane 'čudno' osjećati.

'Moja žena mi i dan danas spusti kako smo mi prohodali. Izlazili smo otprilike dva mjeseca kad je ona odjednom pitala 'Pa jesmo li mi cura i dečko ili nismo?' Nisam imao puno iskustva sa spojevima, ali ni tad mi nije palo na pamet pitati ju da bude moja cura. To mi je bilo stvarno glupo i otrcano. Ja sam pretpostavio da ljudi nakon srednje škole kad provedu dovoljno vremena s nekim - da se to automatski dogodi.'

2. Ovisi koga pitaš.

'Ako pitate mene i moju ženu, kada je naša veza počela, od mene ćete dobiti odgovor srpanj, a od nje prosinac! Ja sam jednostavno pretpostavio da kad se toliko viđamo da smo zajedno - znači od srpnja.'

3. U vezi ste kad se vidite svaki dan.

'Kad se počelo događati da se viđamo svaki dan, onda smo ušli u vezu.'

4. Ekskluzivnost je samo mit.

'Cijelu ovu ideju 'kada biti ekskluzivan' su izmislili studenti misleći da ih izlaženje s više ljudi istovremeno čini odraslima.'

5. Kad ste o tome razgovarali i zajedno odlučili.

'Izlazite s koliko god ljudi želite, i ako je taj broj jedan, to je sasvim u redu, ali nije pošteno očekivati ​​isto i od partnera ako niste već ranije razgovarali o ekskluzivnosti.'

6. Viđate se samo jedno s drugim od početka.

'Nikad ne bih započeo vezu s nekim tko izlazi s drugim ljudima. To mi šalje jasnu poruku da moja potencijalna partnerica nije baš zainteresirana, već da sam zabava dok ne naiđe nešto bolje.'

7. Jasan znak da je vrijeme za vezu je kad vas više ne zanimaju drugi ljudi.

'Mislim da to stvarno ovisi o svakom posebno! Svaki put kad sam izašla s nekim tko mi se sviđao, poprilično sam izgubio interes za razgovor s bilo kim drugim, čak i ako se službeno nismo označili kao 'ekskluzivni.'

8. Ako odgovara vašem osobnom stilu, krenite.

'Svatko ima svoj stil izlazaka na spojeve. Osobno, u većini slučajeva bi se pobrinuo da prekinem sa ženom prije nego što bih počeo izlaziti s drugom ženom, ali mi se znalo dogoditi i da izlazim s više žena istovremeno. U tom slučaju to bih im odmah rekao. Izlaženje na spojeve je čudna stvar. I nikako ne razumijem ljude koji ne kažu odmah na početku jesu li ekskluzivni tipovi ili ne. Ja uvijek kažem kakva je situacija, iako su mi prijatelji znali reći da je čudno kako ja to odmah sve kažem.'

9. Budite sigurni da želite iste stvari.

'Stvarno mislim da trebate 'osjetiti' kako se stvari među vama razvijaju i da ne postoji pravi odgovor koji će vrijediti za sve ljude. Treći spoj općenito može biti prerano, ali ako vam se čini da ste došli do te točke jedino što treba učiniti je razgovarati o tome. Tri spoja, pet spojeva, pet mjeseci - samo morate razgovarati sa svojim partnerom i biti sigurni da ste oboje u istoj situaciji.

10. Pravo vrijeme za veze je kad ih stvarno upoznate.

'Rekao bih da je sve nakon mjesec dana izlaženja za mene realno vrijeme za ući u vezu ili prekinuti. Mislim da kad već spavate zajedno, da je razumno razmišljati i ponašati se kao da ste u vezi.'

11. Pričekajte dok imate zajedničku rutinu.

'Kad se s nekim redovito viđate, vjerojatno to želite učiniti ekskluzivnim.'

12. Poduzmite sljedeći korak kad osjetite istinski interes jedno za drugo.

'Upoznao sam svoju djevojku prošlog ponedjeljka, a u četvrtak smo već bili na četvrtom spoju i odlučili da želimo vezu. S prošlom djevojkom sam došao do tog stupnja 'biti ili ne biti' nakon mjesec dana i šest ili sedam spojeva.'

13. Kada ne možete podnijeti pomisao da izgubite tu osobu - onda je vrijeme da započnete vezu.

'Kad sam tek počeo izlaziti sa svojom sadašnjom djevojkom viđao sam se i s drugima. Ništa stvarno fizičko, samo testiranje toga što se nudi. Došlo je do točke u kojoj sam znao da želim biti s njom i s nikim drugim. Također nisam želio da bilo koji drugi tip upadne i ja ispadnem. Tako sam samo jednog dana jasno iznio svoje namjere. Zaboravio sam što sam točno rekao, nešto otrcano ili glupo poput: 'Pa želiš li biti moja djevojka jer bih ja volio biti tvoj dečko.' Da, bilo je prilično čudno, ali na kraju je super ispalo.'

14. Uopće ne treba puno vremena.

'Obično tri tjedna nakon što s nekim izlazim mi je jasno vidim li se s tom ženom u budućnosti ili ne. Ako to ne mogu zamisliti do tada, prekidam sa spojevima. Budući da ljudima za takve stvari obično treba više vremena, znam ponekad pričekati da budem siguran u to kako se osjećam prije nego što prekinem.'

15. Nakon tri ili četiri spoja - vrijeme je za vezu.

'Osjećam kao da nakon tri do četiri spoja ili znam sviđa li mi se ili ne. Ne volim razvlačiti stvari i neću 'izlaziti' s nekim kome treba nekoliko mjeseci da se odluči što hoće.'

Kako započeti razgovor o tome da to postanete par?

Kad govorite o ekskluzivnosti (osim ako niste u otvorenoj vezi), raspravite što ovaj korak znači za vas dvoje. Što znači biti cura i dečko? Znači li to da ste automatski samo jedno s drugim?

Ovisi, naravno, o odnosu, pa oba partnera moraju biti na suglasni s tim kako će veza izgledati. Ne možete ignorirati jedno drugo nekoliko dana, a onda otići na spoj. Umjesto toga, trebate odlučiti želite li provoditi više vremena s čovjekom s kojim izlazite na spojeve jer je veza upravo to.

Hoćete li prespavati jedno kod drugoga? Namjeravate li se uskoro zajedno useliti? Ili samo želite biti sigurni da ste ekskluzivni? Biti u vezi puno je drugačije nego samo izlaziti zajedno na spojeve. Stvari mogu postati ozbiljnije jer zajedno gradite vezu piše YourTango.

Vaši zidovi bi se trebali srušiti. Stvari mogu zahtijevati više posla. Mogu se dogoditi ozbiljni razgovori. 'Prtljaga' se u nekom trenu treba raspakirati.

Jedan od načina da vodite ovaj razgovor je da o njemu ne razmišljate kao o jednom zastrašujućem razgovoru, već kao o višestrukim razgovorima.

