Koliko često perete svoju bocu za vodu? Evo koliko bi trebali...

Boce vode za višekratnu uporabu sjajne su iz mnogo razloga. One nam pomažu da ostanemo hidrirani i ekološke su. Ali vjerojatno ih svi mi puno rjeđe peremo nego što bi trebali

<p>Boce s vodom za višekratnu upotrebu moraju se redovito čistiti i dezinficirati kako bi se ubili eventualni uzročnici patogena, tvrdi Janilyn Hutchings, certificirana stručnjakinja za sigurnost hrane iz StateFoodSafety. Istraživanja su pokazala da patogeni mogu porasti do nezdrave razine u neispranim bocama vode. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Trikovi za čišćenje doma</p><h2>Kako biste trebali oprati bočicu za vodu?</h2><p>Općenito, samo običan deterdžent i topla voda su dovoljni da bi vaša boca bila čista. </p><p>Najjednostavniji način je oprati je u perilici posuđa no ako je nemate jednako učinkovito je i ručno pranje s vodom i deterdžentom. Detaljno operite sve dijelove i ostavite da se potpuno osuše ili ih sami posušite kuhinjskom krpom ili ubrusom. </p><p>Ako vaša boca vode ima neugodan miris, rješenje je otopina sode bikarbone i vode u omjeru 50/50, izlijete je u bocu s vodom i ostavite da se natapa 10 minuta. Možete koristiti čak i posebnu četkicu za čišćenje unutrašnjosti boce. </p><p>Naravno, čišćenje boce varira ovisno o vrsti boce, ali ove su smjernice uglavnom dobra osnova. </p><h2>Koliko često bi je trebali čistiti?</h2><p>Preporučuje se pranje boce jednom dnevno. Što se tiče dezinfekcije, stručnjaci to preporučuju barem jednom tjedno, ali to možete učiniti i češće ako ste bili bolesni ili ste uzeli bočicu izvan kuće. Ova se učestalost ne mora nužno povećavati tijekom pandemije, ali ljudi i dalje trebaju biti oprezni u čišćenju boca s vodom, čak i ako ne izgledaju prljavo.</p><p>Mnogi ljudi tjednima ne peru bocu jer ne izgleda prljavo, ali izgled vara. Bakterije se razmnožavaju u mračnom, vlažnom okruženju, što unutrašnjost boce čini savršenim uzgajalištem. Ako primijetite sluz ili loš miris, vrijeme je da očistite bocu, piše <a href="https://www.delish.com/food-news/a33275086/wash-reusable-water-bottle/" target="_blank">Delish</a>. </p>