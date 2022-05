Koliko često treba prati kosu?

Rasprava o tome koliko često trebate prati kosu i je li loše to raditi svaki dan je uvijek aktualna. Postoji mnogo stavki o kojima ovisi idealan raspored - u rasponu od svakog dana do jednom svakih nekoliko tjedana.

Zapravo, prema dermatolozima, ne postoji jedinstven odgovor.

- Ovisi o vašoj kosi i razini aktivnosti - kaže dermatolog Gary Goldenberg, iz New Yorka. Ali jedno je sigurno, čišćenje kose i vlasišta je važno.

Folikuli dlake su okruženi stanicama kože i lojnim žlijezdama, objašnjava dr. Goldenberg, a te lojne žlijezde proizvode tvar zvanu sebum, donosno ulje, koje prirodno čini vaše vlasi zdravima i mekanima, ali ono je i krivac za onaj masni osjećaj između pranja i doprinosi nakupljanju prljavštine i prhuti.

Za to imamo šampon, no uvijek se postavlja pitanje je li loše prati kosu svaki dan - što nije. Ali, opet, to ovisi o vašim individualnim potrebama.

Prema Američkoj akademiji za dermatologiju, koliko često perete kosu treba se temeljiti na tome koliko masnoće vaše tjeme proizvodi.

- Ako imate masnu kosu, savršeno je sigurno i prikladno prati ju svakodnevno - kaže Joshua Zeichner, direktor kozmetičkih i kliničkih istraživanja u dermatologiji, u New Yorku. Međutim, ako imate suhu kosu ili osjetljivo vlasište, sigurno možete prati kosu po potrebi, dodaje.

- Neki peru kosu svaki dan, dok drugi to čine svakih jedan do dva tjedna - kaže on. Sve ovisi o osobnim preferencijama.

Naravno, moguće je previše prati vlasi.

- Prečesto pranje kose može ukloniti sebum koji joj je potreban da ostane zdrava i glatka - kaže dr. Goldenberg, što dovodi do oštećenosti ili čak lomljenja ako su vam pramenovi jako isušeni.

Dakle, o tome koliko često biste trebali prati kosu nema pravog odgovora, čak i kada uzmete u obzir i čimbenike poput tipa kose i proizvodnju sebuma.

Imajte na umu stvari poput toga koliko često vježbate, kakva je tekstura vaše kose, imate li ili ne farbanu kosu pa čak i vaša dob igra ulogu u tome koliko često trebate ispirati vlasi.

- Ako ste aktivni, znoj se može nakupiti i pomoći u hvatanju prljavštine u kosi pa ćete se morati češće šamponirati - kaže dr. Goldenberg. S druge strane, obojene vlasi najbolje je prati manje kako bi izbjegli blijeđenje boje. Također, kako starite, vaše vlasište proizvodi manje masnoće, stvarajući rjeđu potrebu za šamponiranjem.

- Ako imate kovrčavu kosu, ne biste ju trebali prečesto prati, jer joj to može oduzeti potrebnu vlagu - kaže Sabrina Rowe Holdsworth, slavna frizerka.

Ovo su neke općenite smjernice za pranje, prema stručnjacima, na temelju tipa kose:

Masna kosa

Perite ju svaki ili svaki drugi dan. Dr. Goldenberg kaže kako je to 'opće pravilo'.

Suha, gruba kosa

Operite jednom tjedno.

- One sa suhom i grubom kosom obično se ne moraju šamponirati toliko često jer njihova kosa ne proizvodi toliko ulja - kaže dr. Goldenberg.

Neki ljudi radije jednostavno ispiru kosu vodom i svakih nekoliko dana koriste kremastiji regenerator za pranje kose, što pomaže kosi zadržati vlagu ako se koriste proizvodi na bazi kreme i bez sulfata, objašnjava Holdsworth.

Kovrčava kosa

Jednom ili dva puta tjedno za ove tipove kose je dovoljno, odnosno rjeđe pranje kovrčave kose je sasvim u redu.

- Ako vaše vlasište ostaje čisto kosa bi se mogla prati svaka dva tjedna - kaže. Ali, ona ne preporučuje da se duže od toga ne opere šamponom jer vlasište treba neku vrstu ravnoteže svakih 14 dana.

Fina kosa

Perite ju svaki ili svaki drugi dan. Tanku kosu sebum lako prekrije, a može brže izgledati masnije od guste kose, prema riječima dr. Goldenberg.

Kako šampon djeluje

- Cilj šamponiranja je pomoći u uklanjanju prljavštine, ulja i proizvoda za njegu kose sa samih vlasi kose - kaže dr. Zeichner, direktor kozmetičkih i kliničkih istraživanja u dermatologiji. Budući da šampon dopire do vašeg vlasišta, on također ima učinak čišćenja na koži, slično kao i sredstva za pranje tijela.

Kako pronaći najbolji šampon za sebe

- Pravi šampon čini svu razliku u zdravlju vaše kose i vlasišta - kaže dr. Zeichner. To je također važan faktor u tome koliko često je prati. Zato je jako važno koristiti onaj koji odgovara vašem tipu kose.

- Neki šamponi dizajnirani za suhu kosu mogu otežati onu finu kosu, čineći je mlitavom - kaže dr. Zeichner. A šamponi za čišćenje, koji djeluju na uklanjanje nakupina na tjemenu i vlasima, mogu biti pretjerani za ljude sa suhom ili grubom kosom, dodaje on.

Većina šampona ima aktivne tvari koje pomaže u uklanjanju ulja i prljavštine, objašnjava dr. Goldenberg. Dodaju se potom i drugi proizvodi koji bi šamponu dali njegov miris i osjećaj. Šamponi za masnu kosu imat će više sapuna, dok su oni za suhu kosu nježniji, prenosi MSN.

