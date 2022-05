Šiške za vrućine: Lepršave i vrlo repaste, inspirirane 70-tima

Trenutno su hit šiške inspirirane zavjesama, no osim njih vrlo su ljeti praktične i one kraće, no ne i previše guste.

Ako ste za neku promjenu, ovaj tip frizure vrlo je praktičan, a pritom je bitno da su šiške prilagođene samoj teksturi kose.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Mermaid' valovi

Praktična je i varijanta pramenova koji kosi daju dojam volumena.

Njegovana kosa uvijek je lijepa, a ljeto će joj dati sunčane pramenove.

Dakota Johnson jedna je od onih koje znaju nositi šiške.

Kraći bob idealan je za tanku kosu, daje dojam volumena.

Ove sezone trend su prirodne frizure, prilagođene teksturi kose i njezinom prirodnom padu.

Najčitaniji članci