Koliko često treba prati kosu? Odgovor ovisi o 7 faktora, od teksture kose do godina starosti

Mnogo je čimbenika koji dolaze u obzir kada je riječ o pravilnom tretiranju i pranju kose. Ako to činite prečesto, kosa će postati suha i bez sjaja, ali ako ne perete dovoljno to može dovesti do ljuskica i neugodnog mirisa

Nekima je možda čudno da kosu doista ne treba prati svaki dan. Ako ju previše perete, riskirate da je isušite. Ako je pak pustite predugo između pranja, ona će vjerojatno postati masna i neuredna, a i ne zaboravimo uzeti u obzir činjenicu da je svačija kosa drugačija, tako da odgovor gotovo nikada nije crno-bijel. POGLEDAJTE VIDEO: Koliko često trebate prati kosu? Većinu vremena bi trebali prati kosu jednom ili dva puta tjedno. Međutim, svačija kosa je drugačija, a to znači da će i tretman za njezinu njegu biti drugačiji. Dakle, ako šamponirate prečesto, kosa će postati suha i ostat će bez sjaja, što može dovesti do užasnog lomljenja vlasi i ispucalih vrhova. Ali ako ne perete dovoljno i ne dopustite da se masnoća nakupi, to može dovesti do ljuskica i neugodnog mirisa, što ne samo da utječe na kosu, već može duboko utjecati i na vlasište, koje proizvodi prirodno ulje - koje se zove sebum koje vlaži i štiti kožu od infekcija. Ako perete manje nego što je potrebno, vlasište može biti izloženo većem riziku od infekcije zbog mrtve kože, prljavštine, ostataka proizvoda i nakupljanja znoja. Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime Mnogi su započeli i 'no-poo pokret', što je metoda pranja kose bez korištenja šampona. Oni koji koriste ovu metodu odbijaju koristiti šampon u nastojanju da izbjegnu 'umjetne' sastojke. Iako većina vjeruje da je ova metoda zapravo bolja za zdravlje kose i vlasište, nema dokaza koji bi to dokazali. Zahvaljujući znanosti, postoji rješenje za ovu jednadžbu čiste naspram prljave kose. Mnogo je čimbenika koji dolaze u obzir kada je riječ o pravilnom tretiranju i pranju kose. 7 faktora koji određuju koliko često prati kosu 1. Tip kože Ako vam je koža između masne i suhe, kosu biste trebali prati samo jednom ili dva puta tjedno. Međutim, ako je vaša koža više masna, vjerojatno biste je trebali češće prati. Međutim, ne biste je trebali prati svaki dan. To je zato što kada mnogi prečesto peru kosu da bi se riješili ulja, oni zapravo pogoršavaju problem. Izravno isušuju vlasište, što neizravno tjera tijelo da odgovori stvaranjem više ulja kako bi riješilo tu suhoću. 2. Tekstura kose Prema službi zdravstvenih resursa Sveučilišta Columbia, različite teksture kose zahtijevaju različite tretmane. Ako vam je kosa gruba ili kovrčava, neće se posebno mastiti jer ulje teže putuje niz pramenove takve kose. Kosa s ovakvom teksturom zahtijeva samo šamponiranje jednom tjedno. Međutim, ako je kosa fina i ravna, trebali biste je prati oko dva puta tjedno ili češće. Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime 3. Kako ju stilizirate Bez obzira kakva vam je kosa, pravila se drastično razlikuju ovisno o tome kako je stilizirate. Ako vam je kosa obrađena ili oštećena, budite s njom oprezni i nemojte je često šamponirati. Slušajte što vam kosa 'govori'. 4. Starost Dob također može drastično odrediti koliko često trebate prati vlasi. Kako starimo, vlasište proizvodi manje masnoće. Dakle, 65-godišnjak neće morati prati kosu toliko koliko 17-godišnjak. Međutim, kada šamponirate, najbolje je koncentrirati proizvod na vlasište, a ne na vrhove kose kako biste osigurali pravilno ispiranje ulja. 5. Etnička pripadnost Etnička pripadnost je također faktor koji se uzima u obzir kada se odlučuje koliko često treba prati kosu. Neki narodi zapravo imaju gušću, sušu, masniju kosu i tako dalje... Stoga će se svačiji raspored pranja međusobno razlikovati. Ako imate sušu kosu, možda nećete šamponirati toliko često kao netko tko ima masniju kosu. 6. Duljina kose Duljina kose također je odlučujući faktor. Ako imate dugu kosu, može biti teško održavati vrhove vlažnima jer sebum koji proizvodi tjeme mora prijeći cijelu duljinu kose da bi stigao tamo. Dakle, rjeđe pranje može zapravo biti bolje za one s dugom kosom, u odnosu na kratku kosu. Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime 7. Razina aktivnosti Razina aktivnosti ili koliko često vježbate također će utjecati na to koliko često ćete prati kosu. Ako ste iznimno aktivni, trebali biste češće prati kosu kako biste se riješili znoja i bakterija koje se nakupljaju dok se krećete. Zato je uvijek najbolje stvoriti svoju rutinu oko rasporeda pranja kose kako ne biste isušili ili pretjerano isprali kosu. Kako znati perete li kosu previše? Prilično je lako shvatiti kada prečesto perete kosu. Možda imate suho vlasište, svrbež ili čak ispucale vrhove. Drugi znakovi prekomjernog pranja uključuju lomljenje, tupost ili nedostatak sjaja, blijeđenje boje ili masniju kosu nego inače. Ako sumnjate da ste previše prali kosu, dobar test je proći četkom kroz kosu dok je suha. Ako se četka zaglavi, ne za čvor, i ne pomakne se, to je znak da morate smanjiti pranje. Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime Što se događa ako ne operete kosu? Ako ne perete kosu, može doći do infekcije na tjemenu. To se naziva lojna sekrecija, što je infekcija folikula dlake. Ova infekcija često se miješa s prhuti i može povećati rizik od stanja koje se zove folikulitis. Nepranje kose također može dovesti do nakupljanja Malassezije na tjemenu, vrste gljivice slične kvascu. Ako se ne liječi, može uzrokovati skidanje sloja mrtvih stanica kože s glave. Možete tad vidjeti kako masne, žućkaste ljuskice prhuti u gomilama padaju s kose, zbog čega vlasište može nevjerojatno svrbjeti, biti crveno, pa čak i ljuskavo, donosi YourTango.