Koliko dugo ste u braku? Ovo su nasretnije i najteže godine veze

<p>Stručnjaci za obiteljsko pravo tvrtke Slater and Gordon napravili su istraživanje na 2000 parova i otkrili koje godine u braku su najsretnije, a koje najteže. Kažu da ako preživite kao par te teške trenutke, velike su šanse da ćete dočekati starost zajedno.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Blagodati braka za naš mozak:</p><h2>3. godina</h2><p>Nakon tri godine braka partneri postaju spremniji prihvatiti mane suprotne strane i tada im život postaje ugodniji i opušteniji. U te tri godine puno parova se odluči na dijete što dodatno ojačava njihovu vezu.</p><p>Za treću godinu braka kažu da je najsretnija. Parovi najčešće imaju dvije plaće, uređuju si mjesto u kojem će im djeca odrastati, vrlo su optimistični...</p><h2>5. godina</h2><p>Stručnjaci kažu da ozbiljniji problemi počinju upravo u ovom periodu. Djeca su mala i znaju dosta iscrpljivati partnere koji se zbog toga znaju udaljiti, svađati... Teško je uskladiti sve radne i kućanske obveze pa u braku ima dosta stresa. Trpi i seksualni život.</p><p>Svaki treći čovjek u braku izjasnio se kako se ne osjeća voljeno, a svaki peti je iskreno priznao da ima dana u kojima žali što je stupio u brak.</p><p>Inače, upravo u 5. godini braka parovi najčešće posjećuju odvjetnike i pokreću brakorazvodne parnice. Upravo zbog toga je ta godina najkritičnija u vezi.</p><h2>7. godina</h2><p>Prežive li partneri 5. godinu braka i ostanu u vezi, tada ulaze u vrlo kompliciran period. Obiteljski život im je do 7. godine postao rutina. Često zna doći do svađa oko financija, djece ili raspodjele kućanskih poslova i ostalih obveza.</p><p>Stručnjaci kažu da, ako se brak tada ne raspadne, jako dobre šanse su da će supružnici zajedno dočekati starost.</p><p>Savjetuju i kako održati ljubavnu vezu sretnom:</p>