Restorani s Michelinovim zvjezdicama u Kopenhagenu u Danskoj najskuplji su na svijetu, pokazalo je to izvješće objavljeno u međunarodnom časopisu o hrani Chef’s Pencil. Među tamošnjih 14 restorana s Michelinovim zvjezdicama, srednja cijena večere iznosi oko 400 eura.

Ako se pogleda prosječna cijena večere na nivou cijele države, a u Danskoj imaju 32 restorana s Michelinovim zvjezdicama, tad je prosječna cijena oko 290 eura.

Kako bi došli do ovih brojki, istraživači časopisa Chef’s Pencil analizirali su jelovnike čak 3517 restorana s Michelinovim zvjezdicama diljem svijeta, i to one koji imaju od jedne do tri zvjezdice.

Što se tiče najskupljih gradova, nakon Kopenhagena slijedi Macau s prosječnom cijenom obroka od oko 260 eura. Treći je Hong Kong - 245 eura pa slijede San Francisco - oko 240 eura i Dubai - oko 238 eura. Kad se u obzir uzmu svi podaci, iz 3517 restorana, prosječna cijena jela s Michelinovom zvjezdicom iznosi oko 165 eura.

Tijekom istraživanja došli su do jednog zanimljivog podatka, a to je da svaka zvjezdica dodaje oko 90 eura na cijenu obroka. Restorani s jednom zvjezdicom u prosjeku naplaćuju oko 150 eura, dok u restoranima s dvije zvjezdice skaču na oko 235 eura, a s tri zvjezdice na 335 eura. Iako su zvjezdice namijenjene označavanju veće razine kulinarskog umijeća i usluge, one također upućuju i na višu cijenu, prenosi robbreport.com.

Infografika: Koliko košta večera u restoranu s Michelinovom zvjezdicom? | Foto: Marko Picek/PIXSELL

Infografika pokazuje prosječnu cijenu jela u restoranima s Michelinovim zvjezdicama u Europi. Pa ćete tako u Švedskoj obrok u restoranu s jednom zvjezdicom platiti 206 eura, a u Hrvatskoj 159 eura. Najpovoljnija cijena večere u u restoranu s Michelinovom zvjezdicom je u Grčkoj, a iznosi 132 eura.