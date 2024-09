Koliko se često trebate tuširati? Evo što o tome kažu stručnjaci

Neki ljudi bi se mogli uznemiriti na ideju da se ne tuširaju svi svaki dan, što zbog higijenskih razloga, što zbog navike i rutine.

Tuširanje može poslužiti kao osvježenje nakon napornog dana, prilika za relaksaciju i opuštanje, te čak kao vrijeme za dublje razmišljanje ili planiranje dana. U ničemu nije dobro pretjerivati, pa tako ni s tuširanjem - upravo zbog zdravlja kože.

Svaki dan se tuširati možda i nije potpuno nužno, navodi liječnica Mary Stevenson za The Sun. Idealno je zapravo tuširati se svaka dva do tri dana, ovisno o vašem načinu života. Liječnica Mary Stevenson, docentica dermatologije na Sveučilištu NYU Langone Health u New Yorku, tvrdi da učestalost tuširanja treba ovisiti o čimbenicima osobnog života. Ti čimbenici uključuju vašu tip kože, dob i razinu tjelesne aktivnosti.

Stevenson, stručnjakinja za kožne probleme, također naglašava da je važan način na koji obavljate higijenu tijela, podjednako kao i učestalost tuširanja.

- Ono što ljudi obično rade je da sapunaju cijelo tijelo, što zapravo nije potrebno - rekla je liječnica Stevenson.

- Zaista vam treba sapun samo u pazuhu, preponama i stopalima - dodala je.

Sapun djeluje kao deterdžent i razbija gornji sloj prirodnih ulja na koži, a ta ulja inače štite kožnu barijeru i održavaju stanice hidratiziranima. No pretjerano korištenje sapuna na cijelom tijelu može potpuno ukloniti ova prirodna ulja, što može negativno utjecati na osjetljivu kožu.