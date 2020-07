Koliko seksa je normalno? Moj bi muž i dalje više puta na dan

Dok većina parova upadne u kolotečinu nakon početnog razdoblja burnog i redovitog seksa te se intimnost obično svede na jednom tjedno, neki s time nisu zadovoljni te očekuju puno više od svog partnera

<p>Osim što sam supruga, ja sam i mama, a moj muž bi seks i više puta na dan što je meni previše, otkrila je jedna žena u 20-im godinama života, koja se požalila na visok libido svog supruga na <a href="https://www.mumsnet.com/Talk/am_i_being_unreasonable/3961508-To-ask-if-youre-married-or-in-a-relationship-do-you-have-sex-every-day?pg=3">mumsnetu</a>.</p><p>Stoga je poželjela čuti što druge žene kažu o tome, je li samo ona čudna ili je to doista 'previše seksa'?</p><p><strong>Pogledajte video:</strong></p><p>Rekla je kako je njen partner u 30-ima te su zajedno već sedam godina, no i dalje imaju poprilično strastven odnos.</p><p>Moj dragi partner želi seks svaki dan i najradije bi više puta na dan, dok sam ja zadovoljna s dva puta tjedno ili najviše svaki drugi dan. Čim prođu dan ili dva bez seksa, on je očigledno frustriran i nervozan te ispada kao da ga ja ne želim. Očigledno rješenje bi bilo da si 'pomogne sam' u tim prilikama što sam sigurna da i radi, no svejedno i dalje želi seks. </p><p>Prve četiri godine dok smo bili zajedno bile su pune seksa i uživala sam u tome, no kako je prošlo vrijeme i s dolaskom djeteta te svakodnevnim obavezama moj libido se smanjio. Koliko je vama seksa dovoljno/normalno?</p><h2>Svaki dan? Ne, hvala!</h2><p>Prema odgovorima, čini se da se definicija normalnog uvelike razlikuje. Osim toga i karantena te rad od kuće imao je velik utjecaj na seksualan život ljudi, a jedna je žena komentirala kako joj se seks dok su svi bilo kod kuće sveo na jednom mjesečno, 'jer oboje radimo od kuće, imamo sina tinejdžera i 10-godišnjaka te je teško naći vremena i mjesta za malo intimnosti'.</p><p>Druga je pak napisala 'zajedno smo 11 godina, oboje bismo voljeli da je seks češći. Pola vremena se seksamo svaki drugi dan, pa onda dođe vrijeme da dva tjedna ne bude ništa, pa onda neki čudan tjedan kad se seksamo svaki dan'.</p><p>- Svaki dan? Hvala, ali ne. Imamo troje djece mlađe od 5 godina i mogu reći da takva situacija nije baš da budi strasti - odgovor je još jedne žene.</p><p>Netko drugi je komentirao: 'Nakon 25 godina skupa super je jednom na tjedan. Čak ni u ranim fazama braka nismo to radili svaki dan'.</p><p>Jedna od 'redovnijih' po pitanju seksa je žena udana 12 godina s troje male djece, koja kaže da su ona i muž intimni otprilike svaki drugi dan, dok je jedna komentatorica dodala 'Zaboga ne, svaki dan!? Iskreno, mogla bih i mjesec dana bez.'</p><p>Očito je kako je seks svaki dan u brakovima duljeg staža doista rijetkost, no ono što je normalno za svaki par ovisi o njihovim potrebama i mogućnostima. Ono što psiholozi ističu je da nije važna kvantiteta dok god se jedna strana ne osjeća neželjeno te da prvenstveno treba voditi računa o 'kvaliteti'.<br/> </p>