Je li učestalost seksa tijekom zatvaranja bila i vama 'jasno zadovoljavajuća' ili baš i nije...?

U 30-ak zemalja diljem svijeta provodi se anketa o tome kako je pandemija koronavirusa utjecala na mentalno zdravlje ljudi. Tu si i pitanja o seksu, koliko se bojite, krećete li se više nego prije. Ispunite anketu i vi

<p>Pandemija korona virusa izazvala je globalnu krizu mentalnog zdravlja i utjecala na različite aspekte život. Zato je za uspješnu borbu sa sadašnjim i budućim problemima potrebno saznati više o psihijatrijskim i psihološkim aspektima COVID-19. Upravo je u tijeku veliko međunarodno istraživanje o utjecaju pandemije na mentalno zdravlje populacije, a anketa se provodi u više od 30 država svijeta pa tako i u Hrvatskoj koja bi trebala dati bolji uvid u mentalno zdravlje u uvjetima pandemije.</p><p>Projekt je pokrenuo i koordinira ga profesor <strong>Kostas Fountoulakis</strong>, te su upitnici koji se koriste, inicijativa Sektora za mentalno zdravlje Znanstveno-istraživačkog instituta Panhelenskog liječničkog udruženja.</p><p>Koordinator za Hrvatsku je istraživačka skupina Klinike za psihijatriju i psihološku medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb pod vodstvom profesora <strong>Mire Jakovljevića</strong> koji pojašnjava da je cilj ankete vidjeti koji su se problemi pojavili vezani uz mentalno zdravlje ljudi kako bi se na vrijeme pripremili na njih.</p><p>- Kada je netko mentalno bolestan, onda se to odražava i na tjelesno zdravlje te obrnuto. Pritom su depresija, anksioznost i posttraumatski sindrom najčešći duševni poremećaji i tipično su povezani sa stresom, a onda i koronarnim bolestima te čitavim nizom drugih bolesti. Covid-19 potaknuo je puno stresa, a čovjek uvijek reagira kao cjelovito biće – govori nam prof. Jakovljević.</p><p>Kada pričamo o mentalnom zdravlju, to nije samo stvar pojedinca, nego i obitelji te cijelog društva, a pandemija je sad postala pitanje cijelog svijeta.</p><p>- Zato su nam sada potrebni heroji. I to najviše oni mali, koji će, primjerice, starijoj izoliranoj osobi donijeti ono što treba – kaže nas sugovornik.</p><p>Nastavlja kako ljudi imaju egoistične i altruistične (empatične) gene koji nam pomažu u preživljavanju. Dugoročno je bolje da prevladavaju empatični geni i da upravljaju altruističnim genima. Odnosno, ako je netko egoist i voli sebe, to ne može ako ne voli i druge.</p><p>- Ljudi vrijede samo kroz to koliko se mogu međusobno povezati te tada nastaje supermind u kojem zajedno surađujemo. U ovakvim situacijama pobjeđujemo ako idemo autentičnim putem, ako smo empatični, a ne ako postajemo mali sitni igrači koji se međusobno opterećujemo tko je za što kriv - kaže nam profesor.</p><p>Napominje da Covid može pokrenuti najbolje i najlošije u nama, a dobro je što možemo birati između te dvije stvari. Dodao je da nakon Covida možemo izaći jači i bolji, a da nam za to trebaju lideri koji nas vode i povezuju. Ako netko i pogriješi u koracima, kaže da ga ne treba odmah razapinjati, nego skupiti redove i vidjeti što se može dalje napraviti.</p><p>Inače, sama anketa ima i neka zabavna pitanja kao što je pitanje je li učestalost seksualnih odnosa tijekom mjera zatvaranja bila 'jasno zadovoljavajuća' ili baš i nije. Provjerite i ispunite anketu <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgIzv00otSaUh6UNLqd3zZyjV88EyzU6MLznhyA9LVWLNOow/viewform" target="_blank">OVDJE</a>. </p>