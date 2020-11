Koliko stariji/mlađi partner je OK? Ova formula daje odgovor

Idealna dobna razlika ipak postoji, tvrde znanstvenici prema čijoj formuli ako stariji partner ima 30 godina, prema teoriji je društveno prihvatljivo da mlađi ima 22. Ipak, razlika u vezama češće ide u prilog muškarcima...

<p>Mlađe je slađe, a starije zrači iskustvom i samopouzdanjem - no koliko mlado je premlado, a koliko starije prestaro? Ako niste znali, postoji matematička formula za izračun 'društveno prihvatljive' dobne razlike među romantičnim partnerima, a ona iznosi broj vaših godina podijeljen sa dva te zatim dodate 7 godina - to bi trebao biti minimum ispod kojeg ne bi trebali ići. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ljubav bez granica</p><p>Pravilo počinje vrijediti u dobi od 14 godina za oba partnera, pa tako u slučaju starijeg partnera s 30 godina, društveno prihvatljivi minimum je mlađi partner od 22 godine , dok bi 50. godišnjak bio s partnerom koji nije mlađi od 32 godine, prenosi <a href="https://www.yahoo.com/lifestyle/shouldnt-date-anyone-much-younger-031141752.html">Yahoo Life</a>. </p><p>S emancipacijom žena i smanjivanjem rodnih predrasuda ta teorija više ne vrijedi samo za muškarce, a starije žena koje odabiru mlađe partnere danas se popularno nazivaju 'pume' kao ekvivalent starijim muškarcima koji traže 'sponzoruše'. Brakovi i veze s razlikom u godinama sve su manji tabu, a teoriju upola mlađi/a plus sedam kao društveno prihvatljivu ispitali su znanstvenici Bram Buunk i Douglas Kenrick.</p><p>- Pravilo vam pomaže držati vas unutar dobnog raspona koji će osigurati zajedničke interese s vašim partnerom, a vjerojatno će omogućiti i bolju komunikaciju. kaže stručnjak za odnose David Bennett. </p><p>Stručnjakinja za spojeve i veze Carol Roderick kaže kako ne savjetuje klijentima da slijede pravilo doslovno, ali ih 'potiče da dobro razmisle o gornjoj i donjoj dobnoj granici, posebno na internetskim stranicama i aplikacijama za pronalazak partnera.'</p><p>Smatra da je poštivanje ograničenja pravila manje potrebno prilikom osobnog susreta s nekim, jer obično ste u mogućnosti procijeniti nečiju zrelost, vitalnost i namjere izlaska približno u isto vrijeme kad otkrivate njihovu dob.</p><h2>Veća razlika - veće šanse za razvod</h2><p>- Najrizičniji dio izlaska s nekim znatno mlađim ili starijim od vas je taj što će vam možda biti puno tog zajedničkog upravo sada, no nakon pet godina puta, razlike u vašim ciljevima i načinu života mogu se razići - ističe Roderick.</p><p>Također je vrijedno napomenuti da je studija iz 2014. godine u časopisu Social Science Research Network otkrila da je veća vjerojatnost da će se par razvesti, što je veći dobni jaz. Parovi s pet godina razlike u godinama imali su 18 posto veću vjerojatnost da se razvedu, a stopa razvoda skočila je na 39 posto vjerojatnije s deset godina razlike, a 95 posto s razlikom od 20 godina.</p><p>Dakle, iako se ne morate u potpunosti pridržavati pravila, ono bi vam moglo pomoći u usmjeravanju prema nekome s kime možete stvoriti održiviji odnos.</p>