Jedna stvar koja 'ubija' mnoge veze, a većina to nesvjesno radi

U ljubavnoj vezi je jako bitno ne reagirati 'na prvu'. Ukoliko i dođe do svađe, jako je važno pokušati biti konstruktivan, kako situacija ne bi postala još gora

<p>Znate onaj osjećaj koji imate kad netko učini ili kaže nešto što vas frustrira ili naljuti toliko da to možete fizički osjetiti. Često taj osjećaj u nama pokreće takvu reakciju da smo u stanju reći ili napraviti nešto što ćemo kasnije vjerojatno požaliti. Iako je ta reakcija nešto što nam može koristiti u situacijama kada je u pitanju život ili smrt, to može biti pogubno za komunikaciju u vezi.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Napadaj takvog osjećaja može vas obuzeti u djeliću sekunde i on aktivira dio mozga koji je odgovoran za preživljavanje. To je zapravo isto kao prelazak u mod borbe ili bijega. No ako želite imati konstruktivan razgovor u vezi, teško ćete to postići ako razgovor krene iz takve perspektive.</p><p>Umjesto da na nečiju primjedbu uzvratite napadom ili bijegom, što je mnogima prva nesvjesna reakcija, želite odgovoriti na način koji će potaknuti konstruktivni razgovor. Naravno, to je lakše reći nego napraviti, ali vrijedno je truda.</p><p>Evo što možete napraviti kada vas sljedeći put obuzme takav osjećaj:</p><h2>1. Prepoznajte osjećaj</h2><p>Treba shvatiti da si ponekad jednostavno ne možete pomoći ukoliko neke stvari kod vas uzrokuju prelazak u mod borbe ili bijega. Svima se to ponekad dogodi i to nije nešto što možete kontrolirati. No ono što možete kontrolirati jest koliko prelazak u takav mod utječe na vaš odgovor na ono što je bilo uzrok takve reakcije.</p><p>To možete jedino tako da prepoznate kakav vas je osjećaj obuzeo i da ga budete svjesni.</p><h2>2. Uzmite trenutak da se smirite</h2><p>Jednom kada ste identificirali svoj osjećaj, sljedeći korak je da malo usporite i pokušate se smiriti iznutra. To možete napraviti tako da si odete natočiti neko piće ili odradite sličnu aktivnost, koja će odgoditi vašu reakciju, ali će vam dati i priliku da se smirite dok mislite na nešto drugo što ste krenuli napraviti.</p><p>Poanta je da smirite svoje osjećaje prije nego krenete odgovoriti.</p><h2>3. Odredite cilj koji želite postići svojim odgovorom</h2><p>Nakon što ste se smirili, uzmite si još trenutak kako bi shvatili koji cilj želite postići svojim odgovorom. Ukoliko je vaš cilj doći do rješenja problema koji imate u vezi, onda ćete puno lakše do tog cilja doći ako razgovarate na smiren način, umjesto da se derete.</p><h2>4. Ne grizite se ako ne uspijete</h2><p>Ukoliko ne uspijete proći kroz sve ove korake u svakoj situaciji, ne grizite se, to je sasvim normalno. Bitno je da nastavite pokušavati.</p><p>Praksa čini svoje i s vremenom će vam biti sve lakše smiriti se u takvim situacijama, piše <a href="https://bestlifeonline.com/how-youre-killing-your-relationship/?utm_source=msn&utm_medium=feed&utm_campaign=msn-feed" target="_blank">BestLifeOnline</a>.</p>