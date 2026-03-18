Znanost otkrila

Koliko točno vremena u prirodi trebate za resetiranje mozga?

Piše Karolina Krčelić,
Foto: 123RF

Iako mnogi intuitivno osjećaju da im boravak na otvorenom godi, danas imamo i konkretne podatke koji potvrđuju da je vrijeme provedeno u zelenilu ključno za mentalnu higijenu

U svijetu neprestanih obavijesti, videopoziva i digitalnog umora, postoji protuotrov koji je besplatan, dostupan i znanstveno dokazan: priroda. Istraživanja su otišla toliko daleko da su definirala i preporučenu "dozu" prirode potrebnu za smanjenje stresa, poboljšanje raspoloženja, pa čak i jačanje imuniteta.

Mozak na "tvorničkim postavkama": Što se događa u tijelu kada izađemo van?

Kada zakoračimo u park ili šumu u našem tijelu pokreće se lančana reakcija pozitivnih promjena. Jedna od najznačajnijih je pad razine kortizola, poznatog kao hormon stresa.

Studije, poput one objavljene u časopisu Frontiers in Psychology pokazale su da već dvadeset do trideset minuta boravka u prirodi može smanjiti razinu kortizola za otprilike 15 posto. U tom periodu aktivira se parasimpatički živčani sustav, zadužen za odmor i opuštanje, što dovodi do usporavanja otkucaja srca i snižavanja krvnog tlaka.

Foto: 123RF

Neuroznanstvenici objašnjavaju ovaj fenomen i kroz "Teoriju obnove pažnje". Prema njoj, urbano okruženje konstantno iscrpljuje našu usmjerenu pažnju, dok priroda nudi "blagu fascinaciju" – oblake, lišće na vjetru, žubor vode – koja našem mozgu dopušta da se odmori i obnovi kognitivne resurse. Jedno je istraživanje čak pokazalo da devedeset minuta šetnje u prirodi značajno smanjuje aktivnost u subgenualnom prefrontalnom korteksu, dijelu mozga povezanom s negativnim repetitivnim mislima koje su čest okidač za depresiju i anksioznost.

Koliko je dovoljno? Nova "doza" prirode za optimalno zdravlje

Dugo se postavljalo pitanje postoji li minimalna količina vremena koju bismo trebali provesti vani kako bismo osjetili stvarne benefite. Opsežna studija objavljena u časopisu Scientific Reports, koja je obuhvatila gotovo dvadeset tisuća ljudi, dala je prvi konkretan odgovor: prag za značajno poboljšanje općeg zdravlja i blagostanja je 120 minuta tjedno. Dobra je vijest da ta dva sata ne morate provesti u komadu. Učinak je jednak bez obzira na to radi li se o jednoj dugoj šetnji vikendom ili nekoliko kraćih, dvadesetominutnih izlazaka tijekom tjedna.

Nije svako zelenilo isto, ali svako pomaže

Iako stručnjaci tvrde da su planinska i morska okruženja "glavni zgoditak" kada je riječ o psihološkom oporavku, to ne znači da gradski parkovi nemaju svoju vrijednost. Dapače, za većinu urbanog stanovništva upravo su oni najvažniji izvor svakodnevnog kontakta s prirodom. Benefiti su vidljivi čak i bez intenzivne fizičke aktivnosti; ponekad je dovoljno sjediti na klupi i promatrati okolinu.

Sličan učinak ima i boravak uz vodu, koji stvara takozvano "plavo stanje uma", meditativno i smirujuće stanje koje potiču zvukovi i prizor valova. Bez obzira na to radi li se o šumi, parku ili obali, svaka minuta provedena u prirodnom okruženju je ulaganje u mentalnu ravnotežu.

Foto: 123RF

