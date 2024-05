Koliko traju u vezi: Bik voli do kraja života, Lavu sve brzo dosadi, a Vaga je jako izbirljiva

Ovan

Pripadnici ovog znaka su vrlo strastveni, brzo se zaljube i vole svim srcem. Međutim, odlaze čim u vezi nestane strasti. Inače, odnos s Ovnom je strastven i dinamičan, ali i prepun prepirki, svađa i nepromišljenosti. Često znaju upasti u 'začarani krug' mirenja i svađanja i u takvim vezama ostati dugo.

Bik

Ljudi rođeni u znaku Bika su oličenje odanosti i ne vole ostavljati niti biti ostavljeni. Ne zaljubljuju se lako, no kad im netko uđe u srce, čuvat će ga i voljeti do kraja života. U odnosu im je izuzetno važna senzualnost.

Blizanci

Nisu skloni ostaviti partnera, već će češće partner napustiti njih. Skloni su koketiranju s drugima i na neki način uživaju kad izazovu ljubomoru. Duboko u sebi pripadnici ovog znaka su vrlo odani, a jedini način da se skrase je da pronađu nekoga tko će im stalno iznova biti zanimljiv.

Rak

Ljudi rođeni u ovom znaku vole mirne, stabilne i duge veze, po mogućnosti do kraja života. Umaraju ih sumnjičavi ljudi i osjećaj nesigurnosti u vezi. Nerijetko život provedu sa svojom prvom ljubavi. Iako, Rakovi nisu uvijek ugodno društvo. Znaju biti vrlo zahtjevni, ljubomorni, nesigurni, a to su stvari koje mogu partnera udaljiti od njih. Nisu skloni preljubu.

Lav

Ljudi rođeni u znaku Lava pomalo su oprezni kad je ulazak u vezu u pitanju. Neće se zaljubiti odmah, no kad se to dogodi, u vezu ulaze gotovo sanjarski. Prepuštaju se emocijama, strasti, potpuno se predaju partneru. Ali, po prirodi im sve brzo dosadi pa veze ne traju dulje od godinu do dvije.

Foto: Sergey Tinyakov

Djevica

Djevice najviše uživaju na samom početku veze, u udvaranju i osvajanju partnera. Kasnije izuzetno cijene osjećaj sigurnosti koji se nalazi u dugim vezama. Odane su, vjerne, a skrasit će se kad u vezi osjete dovoljno emocija, poštovanja i sigurnost u partnera. Nisu sklone flertu i preljubu jer nisu tjelesni tipovi već više duhovni.

Vaga

Pripadnicima ovog znaka ljubavni odnosi se temelje na prijateljstvu, a upustit će se u dugu, ozbiljnu vezu jedino ako su zadovoljni s partnerovim fizičkim izgledom i njegovoj sklonosti druženju i dolascima na društvena zbivanja. Naime, Vage su veliki estete. Cijene fine, lijepe i luksuzne stvari. Vole promatrati ljepotu i sklad u svojem okruženju.

Škorpion

Iako su vrlo strastveni, a pokreće ih tjelesna energija i seks, Škorpioni su vrlo odani partneri. Jako su karizmatični i privlačni drugima pa veza s njima nije laka, može biti ispunjena osjećajem ljubomore i nesigurnosti. Upravo to je razlog što mnoge njihove veze završe raspadom. Savršen partner za pripadnike ovog znaka je netko siguran u sebe, netko na koga se mogu osloniti.

Strijelac

Vrlo su neodlučni kad je izbor partnera u pitanju. Skloni su analiziranju, razmišljanju, vaganju... kako u svemu, tako i u ljubavnim odnosima. Kad s nekim započnu vezu, nerijetko nisu sigurni je li ta osoba pravi izbor. Skloni su preljubu, no to znaju dobro sakriti. Imaju problema s vezivanjem, u ljubavi su ponekad nestabilni, a život će provesti uz nekoga tko im daje slobodu i prije svega im je prijatelj.

Foto: Dreamstime

Jarac

Ljudi rođeni u ovom znaku su vrlo tradicionalni, ne vezuju se lako, ali kad to naprave, tada je to veza za cijeli život. Oni uživaju u skladnom braku i podizanju djece. Od partnera očekuju vjernost, a preljub doživljavaju kao izdaju i teško će prijeći preko toga.

Vodenjak

Da bi njihova ljubavna veza potrajala moraju pokraj sebe imati partnera koji im je izuzetno zanimljiv i izazovan, nikako dosadan. Treba im netko zbog koga se neće morati puno mijenjati ni prilagođavati. Vole različitost, a užasavaju se jednoličnog bračnog života.

Ribe

Pripadnici ovog znaka su najvjerniji partneri Zodijaka. Oni su oličenje vjernosti i sanjaju o tome da život provedu s jednim partnerom. Vrlo su romantični i uporni. Dugo mogu nakupljati frustracije, ali kad to dođe do jedne granice, tad uzimaju stvari i odlaze, prenosi Atma.