Kontroverzna studija: Što god činili, Zemlja će se i dalje zagrijavati stoljećima

Temeljno otkriće norveške studije koju osporavaju vodeći klimatolozi jest da su prekretnice u klimatskom sustavu Zemlje već prijeđene te je pokrenut proces zagrijavanja koji sam sebe perpeturira

<p>Prirodni pokretači globalnog zatopljenja kao što su topljenje permafrosta i smanjenje morskog leda, a riječ je o procesima potaknutima ispuštanjem u atmosferu ugljikovog dioksida, nastavit će se svojim ritmom, kažu norveški znanstvenici u studiji objavljenoj u časopisu Nature. </p><p>- Prema naša dva modela, čovječanstvo je već prešlo točku s koje nema povratka ako misli da je smanjenje emisija stakleničkih plinova jedini put za zaustavljanje topljenja permafrosta - kazao je voditelj studije Jorgen Randers, profesor emeritus za klimatsku strategiju na Norveškoj poslovnoj školi BI. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Irski klinci o borbi protiv klimatskih promjena</strong></p><p>- Ako želimo zaustaviti te procese topljenja moramo učiniti mnogo više - primjerice isisati CO2 iz atmosfere i pohraniti ga ispod zemlje te očistiti Zemljinu površinu - dodao je.</p><p>Randers i njegov kolega Ulrich Goluke koristili su se modelima kako bi predvidjeli promjene sve do 2500. godine polazeći od dva scenarija. Prvi je trenutačni prekid emisija, a drugi postupno smanjenje emisija stakleničkih plinova sve do ništice godine 2100. </p><p>U imaginarnom svijetu u kojem se emisija ugljičnog dioksida može zaustaviti pritiskom na tipku, planet se zagrijava idućih 50 godina na 2,3 stupnjeva Celzijevih iznad predindustrijske razine - ugrubo to je pola stupnja od cilja zapisanog Pariškim klimatskim sporazumom iz 2015., a zatim se počinje hladiti.</p><p>Zemljina površina danas je 1,2 stupnja Celzijeva toplija nego sredinom 19. stoljeća kada su temperature počele rasti. </p><p>Ali od 2150. godine, prema tom modelu, planet se počinje postupno ponovno zagrijavati te će prosječne temperature rasti idućih 350 godina, a razine mora narasti za tri metra. </p><p>Prema drugome scenariju Zemlja se zagrijava do razine koja razara civilizaciju mnogo brže, ali taj proces završava negdje oko 2500. godine. </p><h2>Prekretnice</h2><p>Temeljno otkriće studije koju osporavaju vodeći klimatolozi jest da su prekretnice u klimatskom sustavu Zemlje već prijeđene te je pokrenut proces zagrijavanja koji sam sebe perpeturira kao što se dogodilo prije mnogo milijuna godina. </p><p>Jedan od pokretača je brzo povlačenje leda u moru na Arktiku kao posljedica Sunčeva zračenja. Drugi pokretač je topljenje permafrosta koji sadrži dvaput više ugljika nego što ga ima u atmosferi, a treći su količine vodene pare koje stalno rastu i također zagrijavaju planet.</p><p>Različite su reakcije nekolicine vodećih klimatologa na ovu studiju za koju sami autori kažu da je shematska.</p><p>- Prikazani model... nije vjerodostojno predstavljanje stvarnog klimatskog sustava - kaže Richard Betts, voditelj istraživanja klime na Sveučilištu Exeter.</p><p>Mark Maslin, profesor klimatologije na University College London, također upozorava na nedostatke predstavljenih modela:</p><p>- No studija upozorava na smanjenje globalnih emisija stakleničkih plinova do ništice 2050. godine, a takav cilj zagovaraju Ujedinjeni narodi i prihvaća ga sve više zemalja - tek je početak naše akcije koju moramo poduzeti kako bismo zaustavili klimatske promjene.</p><p>Čak i sofisticiraniji modeli kojima se koristio Međunarodni klimatski panel (IPCC), UN-ovo savjetodavno tijelo, pokazuju da ciljevi Pariškog sporazuma ne mogu biti postignuti ako se goleme količine CO2 ne uklone iz atmosfere. </p><p>Jedan od načina da se to postigne je sadnja milijarda i milijarda stabala. Eksperimentalne tehnologije pokazale su da se isisavanje CO2 iz zraka može činiti mehanički, ali za sada ne u razmjerima koji bi bili potrebni.</p>