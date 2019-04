Kopate partneru po mobitelu? Evo što to sve govori o vama

Prema nedavno objavljenim rezultatima nove studije, više od trećine Britanaca povremeno pronjuška po SMS-porukama, profilu na Facebooku ili baci oko na elektroničku poštu svojih partnera i svi odreda tvrde kako za to imaju dobro opravdanje. Ako ste među onima koji to čine, time podosta govorite o sebi, pa je vrijeme da to i osvijestite. Kod ljudi koji se tako ponašaju mogu biti u pitanju barem tri moguća razloga, a onaj klasični i najčešći bila bi nesigurnost čovjeka, kaže psiholog i psihoterapeut Ivan Modrušan iz Zagreba.

Foto: net.hr

- Iz toga proizlazi potreba čovjeka da kontrolira partnera ili partnericu u komunikaciji s drugima i tako umanjuje taj osjećaj. Iza toga je ljubomora i nema sumnje da se može osjetiti i kroz potrebu da kontroliramo partnerovu komunikaciju na mobilnoj ili drugoj modernoj tehnologiji - kaže sugovornik.

- Drugi razlog također je vrlo čest u odnosima, a podrazumijeva potrebu za manipulacijom. I u partnerskom odnosu često se događa da poveznica nije toliko ljubav, koliko pokušaj da se manipulira i kontrolira drugu osobu. No u ovom slučaju možemo govoriti i o kontroli kolega i suradnika na poslu koje može provoditi tvrtka, situacijama u kojima roditelji kontroliraju djecu, pa i o onima u kojima i država kontrolira građane, zahvaljujući vrlo sofisticiranim programima koji omogućavaju da se prati milijune ljudi, kao što je to pokazao slučaj 'Snowden' - kaže sugovornik.

Foto: Dreamstime

- Iza onih koji manipuliraju svakako ne stoje nikakvi časni motivi, iako će oni koji se bave prisluškivanjem ili ulaskom u nečiju privatnu poštu to često pokušati prikazati tako. No to je bez sumnje manipulacija i pokušaj da se predvidi i reagira na nečije postupke - kaže sugovornik.

Dodaje kako postoji mogućnost da onaj tko zabada nos u tuđu privatnost zapravo ne zna što bi sam sa sobom.

- To su ljudi koji nemaju vlastiti život, pa onda zabadaju nos u tuđi, jer tako vlastitom životu dodaju privid nekog sadržaja. Mogli bismo reći da su to i voajeri, koji od kopkanja po tuđoj pošti osjete neku dozu uzbuđenja kada dođu do informacije koju ne bi trebali imati - dodaje psiholog Modrušan.

I dok se o uzrocima još može raspravljati, puno je teže ponuditi odgovor na pitanje kako se riješiti osobina koje nas tjeraju na takvo ponašanje, kaže psiholog. Ljubomora je, dodaje, vječni motiv za koji još nitko nije smislio odgovor.

Foto: 123RF

- Naravno, rješenje bi bilo u tome da gradimo povjerenje i pozitivno pristupamo partneru, te da mu damo slobodu da živi svoj život, jer jedino tako možemo postići skladan odnos, no to nije lako postići. I ponašanje koje bismo mogli okarakterizirati kao tračersko, odnosno neka vrsta miješanja u tuđe živote, prisutno je kroz povijest i ponekad se čini da je to tipična osobina pojedinaca protiv koje ne možemo puno - objasnio je.

Dodaje kako se kao društvo tek možemo nadati da ćemo doći do toga da ljudi budu bolje obrazovani te da žive svjesnije i rade na podizanju kvalitete vlastitog života, kako se ne bi bavili tuđim.