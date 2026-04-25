Korisnici Reddita otkrili najgluplje stvari koje su napravili tijekom intimnog odnosa

Svi ponekad kažu gluposti, ali neki uspiju reći baš nevjerojatno glupe stvari u najgorem mogućem trenutku. Jedan korisnik Reddita potaknuo je ljude da podijele takve priče, a odgovori su bili neugodni, čudni i uglavnom jako smiješni
U nastavku pogledajte najgluplje stvari koje su korsinici Reddita napravili tijekom intimnog odnosa.
| Foto: Iakov Filimonov
U nastavku pogledajte najgluplje stvari koje su korsinici Reddita napravili tijekom intimnog odnosa. |
Foto: Iakov Filimonov
U nastavku pogledajte najgluplje stvari koje su korsinici Reddita napravili tijekom intimnog odnosa.
| Foto: Iakov Filimonov
KRIVA FRAZA, KRIVI TRENUTAK Što mi je rekla: „Želim ti raznijeti mozak!” Što je mislila: „Želim ti pomutiti razum!”
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
NEOBJAŠNJIVI RATNI POKLIČ Izderala sam se „ZABIJ TO U MENE!” ravno njemu u lice, bez ikakvog razloga. Prestrašila sam ga na smrt i sve je završilo za par sekundi. Još me zna proganjati. Još smo zajedno, nikad to ne spominjemo, ali mene pere sram kad se sjetim.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
NAJGORI MOGUĆI ODGOVOR Rekla je nešto poput: „Obožavaš moju vaginu, jel da?” Ja sam mislio da je smiješno odgovoriti: „Ma, okej je.”
| Foto: Canva
NAJGORE MOGUĆE IME Nije meni, ali bivša (hetero cura) jednom je pijana izgovorila ime moje najmlađe sestre usred akcije. Vrlo brzo je sve završilo. Ja sam muško…
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
TIHI PLAN KOJI JE PROPAO Dobivam oralno. Slučajno pustim vjetar i odlučim ništa ne reći, nadajući se da neće smrdjeti… 20 sekundi kasnije, smrdilo je kao da je netko obavio nuždu na podu… Nepotrebno je reći da je tu sve završilo.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
FREUDOVSKI LAPSUS Nazvala sam dečka „tata” umjesto „daddy”.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
NAPAD GRČA Jedan od prvih puta s prvom curom dobio sam grč u nozi usred pokreta i samo sam vrisnuo: „MOJA
NOGA!” Skoro sam se katapultirao s kreveta.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
KOOL-AID KATASTROFA Sve ide savršeno, oboje smo blizu vrhunca. Pogleda me u oči i pita sviđa li mi se. Moj glupi mozak kaže: „O da!” kao Kool-Aid lik… Dečko se počne smijati toliko da sve splasne.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
PROSIDBA U NAJGOREM TRENUTKU Pitao sam srednjoškolsku curu da se uda za mene – usred vrhunca. Odbila je.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
KRIVO IME, KRAJ PRIČE Imao sam kombinaciju s Angelom. Kasnije sam počeo izlaziti s Andreom. Jednom sam Andreu nazvao Angela. Brzo je završilo.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
MEDITERANSKI POVJETARAC Jednom sam bio s curom i pitala me osjećam li „mediteranski povjetarac” kod nje.
G.I. JOE TRENUTAK Djevojka mi daje oralno prije akcije, upali TV i vidim da ide G.I. Joe pa kažem: „Je li to G.I. Joe?” Ona se počne smijati i zagrcne – sad nam je to interna fora.
| Foto: YouTube/screenshoot
NAJGORI “SEKSI” POKUŠAJ Žena je bila raspoložena i rekla da me želi. Pokušam zvučati seksi i izvalim: „Želiš malo kobasičastog seksa?” Spoiler: nije željela.
| Foto: Canva
POTRAGA ZA NESTALIM PREDMETOM Sa 16, neiskusna, pokušam biti avanturistična. Stavim ruku u njegove hlače, ali nisam znala gdje točno tražiti pa ga panično pipkam i pitam: „Gdje je?” Nikad mi to nije zaboravio.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
PREVIŠE ENTUZIJAZMA U ključnom trenutku viknem iz sveg glasa: „SVRŠAVAM U TEBE TAKO JAKO!” Ona se ukoči… pa prasne u smijeh. U braku smo 20+ godina i još uvijek to viče iz šale.
| Foto: Anbrey Bezuglov
KRONK MOMENT Cura mi stavi ruku dolje i kaže: „Povuci polugu, Kronk!” Smijao sam se toliko da ništa više nije funkcioniralo.
| Foto: Youtube/Screenshot/Disney
KRIVO SHVAĆENA GRUBOST Dovedem curu doma, pita voliš li grubo. Kažem: „Da.” Otvorim oči – ona zamahnula šakom… i opali me u lice. Nisam to mislio.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
NESPRETNA IGRA RIJEČI Objašnjavam joj kako se radi ručno, i kažem: „Mislim da si uhvatila… grip.” Tu je večer završila.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
AUTOMATSKI ODGOVOR Ona ispusti savršen „uhhhh”, a ja automatski kažem: „Na-naa-na-naa.” Morali smo stati od smijeha pet minuta.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
DJEČJA PJESMICA U KRIVOM TRENUTKU Imamo malu djecu pa stalno slušamo dječje pjesmice. Usred akcije kažem: „Johnny Johnny, yes papa…” Srećom, žena ima smisla za humor i odgovori: „OH YES, YES PAPA!”
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija