Koristite li pećnicu pogrešno? Ovih 6 zanemarenih simbola većina ljudi ne razumije

Možda mislite da ste shvatili kako radi vaša pećnica, ali većina nas nema pojma o pravom značenju zagonetnih simbola koji krase naš uređaj. Dešifriranje ovih ikona može biti minsko polje, a bez praktičnog priručnika, vaša gozba mogla bi platiti cijenu
Jednostavne pogreške, koje je lako ispraviti, mogu doprinijeti kvaliteti vaše gozbe.
| Foto: Valerii Honcharuk
1. Većina nas prepoznaje standardni simbol pećnice s ventilatorom – ventilator smješten u savršen krug unutar kvadrata. Ovo je vaš omiljeni simbol za većinu jela i idealan je kada koristite više polica.
2. Simbol s ravnom linijom na vrhu i dnu kvadrata označava toplinu koja zrači i odozgo i odozdo. Ovo je vaša najbolja opcija kada koristite samo jednu policu. Ovo je vaša karta za uspješno pečenje velikih kolača. Također je odličan za pečenje mesa.
3. Ravna linija na dnu kvadratne ikone označava da toplina dolazi iz dna pećnice. Ovo je vaš izbor za sporo kuhanje variva i složenaca ili za hrskavo pečenje dna pizze ili peciva.
4. Cik - cak linije na vrhu kvadrata predstavljaju funkciju roštilja. Za optimalno roštiljanje, postavite hranu blizu vrha pećnice, pazeći da postoji razmak između hrane i roštilja. Ova postavka je idealna za pečenje kobasica i slanine ili prženje mesa.
5. Roštilj s ventilatorom je kombinacija koja omogućuje ravnomjerniju raspodjelu topline. Idealna je za deblje komade mesa ili ribe jer sprječava da hrana zagori izvana dok unutrašnjost ostane sirova.
| Foto: piotr wytrazek
6. Simbol roštilja s ravnom linijom na dnu označava roštilj s grijaćim elementom. Ova postavka je savršena za pečenje pita, torti ili pizza, pružajući hrskavu podlogu i lijepo zapečen vrh.