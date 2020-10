Njihov prvi 'izlazak' putem te mre\u017ee trajao je punih sedam sati, a Emily ka\u017ee kako je skupila samopouzdanje za njega tako \u0161to se napila s \u010dlanovima svoje obitelji.\u00a0

Nastavili su tako 'izlaziti' svaki petak na ve\u010der, \u0161alju\u0107i jedno drugom ko\u0161are s vo\u0107em i grickalicama za piknik, kako bi u\u017eivali na svakom virtualnom spoju. \u010cesto su organizirali i meksi\u010dke ili talijanske ve\u010deri, tako da su tijekom on-line dru\u017eenja spravljali omiljenu hranu.\u00a0\u00a0

- Kad bih doista morala\u00a0izabrati \u0161to \u0107u raditi na prvom spoju, to vjerojatno ne bi bilo da u ne\u010dijoj kuhinji poku\u0161avam\u00a0napraviti meksi\u010dku ve\u010deru, no morali smo se prilagoditi - ka\u017ee Emily.\u00a0

- To me je natjeralo da po\u010dnem cijeniti male stvari, primjerice odlazak na piknik. Jednostavno smo morali razmi\u0161ljati\u00a0izvan okvira - ka\u017ee Nick. Dodao je kako je shvatio da \u017eeli upoznati svijet\u00a0\u00a0s nekim koga voli, pa su se njihovi prioriteti malo promijenili.\u00a0

\u00a0Nakon \u0161to su odvojeno proveli razdoblje lock downa - Emily s roditeljima\u00a0u\u00a0Cotswoldsu, a Nick u svojoj obiteljskoj ku\u0107i u Balhamu -\u00a0napokon su se prvi puta susreli u\u00a0Emilynoj ku\u0107i u Barnesu, u jugozapadnom Londonu.

- \u010cim sam osjetila njegov miris i dodir, znala sam da ga volim i zahvalila Bogu na tome \u0161to se pojavio - ka\u017ee.\u00a0 \u00a0

Nick je priznao da mu je bila velika briga to da se Emily mo\u017eda ne\u0107e svidjeti.\u00a0

- Mo\u017ee\u0161 o nekome stvoriti sliku u glavi, a zatim ga vidjeti i shvatiti da nema nikakve fizi\u010dke veze, to nam je bila velika briga - poja\u0161njava.\u00a0\u00a0

Mladi par sada je otvorio zajedni\u010dki Instagram ra\u010dun na kojem objavljuju fotografije i priloge s putovanja po svijetu.\u00a0U srpnju su rezervirali svoj prvi zajedni\u010dki odmor u \u0160ibeniku, u Hrvatskoj, gdje su se budili u 5 sati ujutro i promatrali izlazak sunca svako jutro. Emily ka\u017ee kako je u\u017eivala snimati ta jutra.

Idu\u0107e putovanje bilo je ono u Francusku, gdje su obilazili dvorce.\u00a0\u00a0

- Volimo putovati\u00a0zajedno i mislim da je zaista lijepo to \u0161to imamo zajedni\u010dki interes i hobi - ka\u017ee Nick te dodaje kako ih je iznenadila podr\u0161ka pratitelja na Instagramu.\u00a0

Njih dvoje sad ve\u0107 imaju podu\u017ei popis mjesta koja planiraju posjetiti, a za prvo sljede\u0107e putovanje idu na\u00a0avanturu u Dolomitima. Zavr\u0161it \u0107e ga brzom posjetom Veneciji, pa su pozvali ljude da im preporu\u010de \u0161to sve treba posjetiti, pi\u0161e Daily Mail.\u00a0

'Upoznali' se online, zaljubili i sad putuju svijetom

Mladi par upoznao se preko platforme za upoznavanje Hinge još prošle godine i zbog lock downa mjesecima su komunicirali samo virtualno. Kad su se konačno vidjeli, to je bila ljubav

