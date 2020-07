Korona zbunjuje i pse: Jesu li vlasnici sad stalno doma ili ne?

Kada nakon karantene ponovno budete redovito odlazili u ured, pokušajte ne ostavljati psa iznenada samog jer bi se mogao osjećati napušteno s obzirom na činjenicu da je, nakon višetjedne gužve stan ponovno prazan

<p>S obzirom na veselje i toplu dobrodošlicu kojom vas vaš pas dočeka svaki put kad se vratite kući s posla, očekivali biste da će rad od kuće biti dodatna radost za vašega kućnog ljubimca. No kada rad od kuće prestane i gazda ponovno iznenada nestane bez traga, vaš će ljubimac u najmanju ruku biti vrlo zbunjen.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (luksuzni hotel za pse):</p><p>Možda baš i ne uživa u tomu da ste stalno kod kuće. Ako ondje neprestano vlada opća užurbanost ukućana ili veća gužva nego što je to uobičajeno, kod njega bi to moglo stvoriti napetost koja će rezultirati stresom, kažu njemački stručnjaci iz udruge koja vodi brigu o dobrobiti životinja.</p><p>Premda vam se ponekad može učiniti da sa svojim ljubimcem provodite premalo vremena, morate znati da i oni ponekad uživaju u samoći, kažu iz njemačke udruge.</p><p>Da biste mu smanjili stresno okruženje u doba pandemije i karantene, postavite mu ležaj u drugoj prostoriji kojom svakodnevno ne cirkulira toliko ukućana. To je posebno preporučljivo kada su u kući po čitav dan i djeca. No nastojte da smještaj u drugu prostoriju pas ne doživi kao kaznu ili prisilu.</p><p>Aktivisti za dobrobit životinja kažu da bi psima koji žive u stanovima trebalo dati malo mira, povremeno otići s njima u šetnju, ali preporučuju i neku vrstu mentalne stimulacije da bi bili zadovoljni. </p><p>Savjetuju da ih podučite nekim trikovima ili im u u zadatak date da traže neki predmet. Kada nakon karantene ponovno budete redovito odlazili u ured, pokušajte ne ostavljati psa iznenada samog jer bi se mogao osjećati napušteno s obzirom na činjenicu da je, nakon višetjedne gužve stan ponovno prazan. Čak će i za pse koji su prije pandemije navikli biti sami u stanu veliku promjenu predstavljati činjenica da njihovi vlasnici više nisu ondje prisutni 24 sata.</p><p>Na promjenu ih navikavajte postupno. Ukupno vrijeme koje će pas provoditi sam u stanu treba postupno povećavati. Njemački aktivisti smatraju da pas ne bi trebao provesti sam u stanu dulje od šest sati.</p>