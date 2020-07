- Iznimno smo ponosni na Ellie i svidjeli su nam se predivni komentari koje su ljudi ostavili na Instagramu. Ona je uvijek voljela biti u sredi\u0161tu pa\u017enje i pred kamerom, tako da je prili\u010dno samouvjerena i rado slu\u0161a upute - kazala je mama Yvonne.

Ellie trenuta\u010dno poha\u0111a umjetni\u010dki te\u010daj na koled\u017eu u Redbridgeu, a za Guccijevu kampanju je u Londonu provela jedan dan.

- Zaista sam u\u017eivala biti model i svidjelo mi se nositi Guccijevu haljinu. Ponosna sam na fotografije i voljela bh postati slavna. Radujem se i suradnji s drugim brendovima- dodala je Ellie.

Njezina mama ka\u017ee da je Ellie jo\u0161 od malih nogu voljela sudjelovati u raznim izvedbama, pa je poha\u0111ala satove glume i plesa ve\u0107 od pete godine.

- Gluma je njezina strast i sudjelovala je u puno predstava. Rado izlazi i \u017eeli da je drugi \u010duju i vide. Engleski joj je odli\u010dan, a ima sjajno pam\u0107enje \u0161to joj poma\u017ee upamtiti scenarij - kazala je mama.

Ellie je postala model kad je njezina prijateljica vidjela oglas na Zebedee Management te ju je ohrabrila da im se javi. Od 2017. godine redovito sura\u0111uje s tom agencijom. Sudjelovala je u brojnim promotivnim kampanjama, uklju\u010duju\u0107i i kampanju Superdrug Christmas iz 2018. godine koja se prikazivala na svim televizijama u udarnom terminu.\u00a0

Sura\u0111ivala je i s Nikeom za kampanju Women's World Cup lani.\u00a0

- Ona je jedina izme\u0111u 10.000 drugih modela. Brendovi sad ne mogu re\u0107i kako javnost ne \u017eeli vidjeti modele s invaliditetom, jer im je ovaj post na Instagramu pokazao druga\u010dije. Inkluzija svih ljudi u industriju je va\u017ena, ne samo zbog njihovih prava i eti\u010dkih na\u010dela, nego jer ima i poslovnog smisla. Kupovna mo\u0107 ljudi s invaliditetom procjenjuje se na 2 bilijuna kuna godi\u0161nje, \u0161to je nevjerojatan iznos - kazala je Laura Johnson iz agencije Zebedee.

- Ellie je predivna iznutra i izvana. Vrlo je profesionalna, a donosi radost u svaku prostoriju. Prirodno je lijepa, a ima vje\u0161tine koje su potrebne za ovaj posao. Za nju to zna\u010di sve, kao i za njezinu obitelj i dru\u0161tvenu zajednicu. Zaista se nadamo da \u0107e i brendovi to prepoznati te uklju\u010diti modele s invaliditetom u svoje kampanje i da \u0107e to postati norma - zaklju\u010dila je.