Koronavirus nam sigurno stiže, gotovo se nemoguće zaštititi...

Mr. sc. Miroslav Venus, dr. med., specijalist epidemiolog u Zavodu za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije te predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva, kaže kako je korona virus sličan SARS-u, a zasad je poznato da se širi kapljičnim putem.

- Zato treba otvoreno reći da je, s obzirom na način širenja, gotovo nemoguće zaštititi se, osim da živite na pustom otoku i pod staklenim zvonom. Problem je što, za razliku od gripe, nemamo nikakvo cjepivo ni zaštitu koja bi nam pomogla - kazao je epidemiolog.

- Smatra se da inkubacija traje do 14 dana. To znači da će se kod nekih ljudi simptomi manifestirati prije, kod drugih kasnije, no ako nakon 14 dana od kontakta s oboljelim nije bilo simptoma, bolest se neće razviti. Simptomi su nespecifični, a variraju od problema s disanjem, bolova u mišićima, osjećaja malaksalosti i visoke temperature. Za razliku od gripe, korona virus je skloniji napasti donji dišni sustav, dakle dušnik i pluća. Kod gripe je pneumonija teška posljedica bolesti, a korona virus sam po sebi izaziva pneumoniju - kaže.

Sličnost s gripom je i ta što virus najčešće napada ljude s drugim kroničnim bolestima.

- No korona je opasnija jer je smrtnost u postotku daleko veća nego kod gripe. Konkretno, to znači da je smrtnost kod gripe manja od jedan posto, dok se kod korona virusa kreće između dva i tri posto - napominje. Na pitanje što možemo očekivati rekao je:

Foto: Margita Pauzin/čitateljica 24sata - Sigurno će se i kod nas pojaviti prvi oboljeli, samo je pitanje kad. Bitno je da smo dobili na vremenu da se organiziramo i ekipiramo, imamo protokole ponašanja, a dobro je i to što nismo zemlja na prvoj liniji jer nema direktne veze s Kinom, pa svi putnici iz Kine moraju prije sletjeti negdje drugdje, gdje će proći prvi filtar, a kod nas će ih dočekati drugi filtar. Krizni stožer je na razini države i upravlja županijskim stožerima, a kod nas u našem stožeru konkretno svakodnevno pratimo zbivanja i provjeravamo najnovije podatke. U stalnom smo kontaktu s HZJZ-om, graničnom policijom i sanitarnim službama. To znači da imamo mobitele koji su uključeni 24 sata na dan i, u slučaju da se pojavi bilo kakva sumnja, odmah nas zovu te se na noge diže cijeli stožer, u kojem su i ravnatelji drugih zdravstvenih ustanova u našoj županiji. Smisao postojanja takvog stožera je povezanost zdravstvenih ustanova radi brže reakcije i sprečavanje širenja eventualne zaraze - kazao je.

Foto: dpa/DPA/PIXSELL Tvrdi kako u slučaju dolaska putnika iz zaraženog područja granična policija i sanitarna inspekcija odmah alarmiraju epidemiologa u pripravnosti. Epidemiolog izolira pacijenta, uzima uzorke i brisove, koje šalje u Zagreb, u Referentni centar, KB “Dr. Fran Mihaljević”.

- Apeliramo pritom na zdrav razum i savjest građana, pa ako netko dolazi iz tog područja, a nisu ga policija ni sanitarni službenici zaustavili, neka se sam javi radi provjere i kontaktira nas, a ne da se skriva. Epidemiolog ne može znati je li netko tu ako se sam nije javio. Iznimno je važno imati na umu i da u slučaju da su se pojavili simptomi, ne treba odmah trčati u čekaonicu kod liječnika, koja je prepuna i drugih pacijenata, nego treba nazvati svog liječnika telefonom, koji će nas alarmirati, a u slučaju potrebe organizirat ćemo i sanitetski prijevoz do Zagreba do bolnice ‘Dr. Fran Mihaljević’ u slučaju da se potvrdi zaraza. Cilj je spriječiti širenje i ne dovoditi druge u opasnost - upozorio je predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva.