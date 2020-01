Hodaju s bocama vode na glavi, a u plastiku su omotali i djecu

Kinom, a i većim dijelom svijeta, zavladala je panika zbog opakog koronavirusa za koji neki znanstvenici kažu da ih sve više podsjeća na SARS.

U Kini gdje je i žarište pojave koronavirusa, velika je potražnja za maskama kojih gotovo više uopće nema na tržištu pa se ljudi snalaze kako znaju.

Društvenim mrežama šire se fotografije i snimke Kineza koji su gotovo kompletno zamotani u plastiku, neki su napravili maske kod kuće, koristeći plastične boce za vodu pa su probušili dvije rupe kako bi imali zraka.

Svakim danom pojavljuju se stotine novih zaraženih koronavirusom.

U zračnim lukama diljem svijeta, putnike u Kinu i iz nje gotovo je nemoguće ne primijetiti. U zračnoj luci u Vancouveru u Kanadi jedna kineska obitelj gotovo je kompletna zamotana u plastiku, čak i dijete u kolicima.

U Šangaju je čovjek na aerodrom stigao u improviziranoj kacigi, koju je prenamijenio u zaštitno sredstvo protiv koronavirusa. Drugi je uzeo bocu za vodu i prilagodio je i tako šeće zračnom lukom.

