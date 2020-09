Kosa vam ne raste? Vjerojatno radite ovih 5 čestih pogrešaka

<p>Puštanje duge, zdrave i njegovane kose nije uopće lak zadatak. Uz to, mnogima kosa dosegne određene točku, i jednostavno, prestane rasti. Zašto je to tako? Pa, postoji nekoliko pogrešaka koje možda ni ne znate da radite.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>Greška 1: Ne uklanjate nečistoću na odgovarajući način</h2><p>Nakupljanje, bilo da je to od prirodnih ulja, proizvoda, prljavštine ili slično utječe na vaše vlasište. Primarni problemi su upala i začepljenje folikula dlake. Obje ove stvari mogu ozbiljno ograničiti rast kose, pa čak i uzrokovati gubitak kose. U osnovi nakupine prljavštine i ulja guše pore, što otežava bujni, gusti rast kose.</p><p>Obavezno perite kosu odgovarajućim šamponom za svoj tip kose. S vremena na vrijeme napravite i piling za vlasište.</p><h2>Greška 2: Ne uzimate suplemente</h2><p>Kao i za tijelo i organizam, tako su i vašoj kosi potrebne odgovarajuće hranjive tvari. Vaša kosa, koja se sastoji od proteina keratina, treba aminokiseline. Jednostavan način dobivanja aminokiselina je dodavanje kolagena. <br/> <br/> Uzimanje kolagena potiče zdrav rast kose. </p><h2>Greška 3: Ne masirate vlasište</h2><p>Masaže vlasišta poboljšavaju rast kose. Ideja je da fizičkim stimuliranjem područja potičete cirkulaciju krvi. A s krvlju dolaze i hranjive tvari koje su vašem tijelu potrebne za rast kose. </p><h2>Greška 4: Ne fokusirate se dovoljno na vrhove</h2><p>Znamo da rast kose započinje u korijenu, ali logika je jednostavna: čak i ako činite sve kako biste potaknuli zdrav rast, to ne znači ništa ako nastavite iscrpljivati ​​svoje vrhove. Morate paziti na cijelu kosu i nikako ne smijete zaboraviti vrhove.</p><h2>Greška 5: Svakodnevno koristite uređaje za oblikovanje kose</h2><p>Korištenje pegle za ravnanje kose ili fena neće toliko uništiti vašu kosu ako se ne koristi pre često. Međutim, svakodnevna uporaba posebno bez zaštite je problematična. Toplinsko oblikovanje djeluje tako što ruši veze vaše kose. Ako to radite skoro pa svaki dan kosa će vam postati ozbiljno oštećena što će rezultirati lomljenjem, pa čak i gubitkom dlake.</p><p>A problem je u tome što oštećenu kosu ne možete u potpunosti popraviti. Možete joj poboljšati izgled, ali ne možete popraviti veze, jer kosa nema urođenu sposobnost da se sama popravi. Stoga je preventivno najbolje preskočiti uređaje za oblikovanje kose pa čak nekad kosu pokušati osušiti na prirodan način, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/hair-growth-mistakes-that-limit-long-healthy-strands" target="_blank">Mind body green.</a></p>