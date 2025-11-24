Obavijesti

Galerija

Komentari 0
RAZNOVRSNA PONUDA

Kožne hlače su opet in! Za vas smo izdvojili 25 top komada

Rijetko koji odjevni komad ima toliko privlačnost kao dobar par kožnih hlača. I dok su nekada simbol buntovništva, danas su se neprimjetno uklopile u svakodnevni ormar, donoseći dašak šarma i odvažnosti
Kožne hlače su opet in! Za vas smo izdvojili 25 top komada
Ove sezone naglasak je na opuštenijim krojevima, širokim nogavicama i dekorativnim teksturama poput croco uzorka. U nastavku provjerite komade koji su najpopularniji ove sezone. | Foto: Canva
1/28
Ove sezone naglasak je na opuštenijim krojevima, širokim nogavicama i dekorativnim teksturama poput croco uzorka. U nastavku provjerite komade koji su najpopularniji ove sezone. | Foto: Canva
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025