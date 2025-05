Krafne na Jadriji svi vole: Jedan Purger ih je smazao pet za čas!

Šibensko kupalište Jadrija desetljećima je unikatno. Omiljeno mjesto za boravak godinama se ne mijenja, pa tako jedan od sinonima da ste bili na Jadriji je otići do malenoga kioska u kojem rade najslasnije krafne u okolici. Samo tri okusa, marmelada, čokolada i vanilija, nude svaki dan, i ručno su rađene krafne, a kupci čekaju u redu “kod Rušija”, odnosno kod šibenskog Makedonca Rušana Ramadanija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:53 Šibenik: Krafne kod Rusija | Video: 24sata/pixsell

- Recept za dobru krafnu uvijek je isti: brašno, šećer, voda, ulje, kvasac, ali je tajna ‘u ruci’ i dobrom tajmingu, a to je ono što je najteže - pojašnjava nasmijani Ruši jer su mnogi probali napraviti krafne po njegovu receptu, ali nisu uspjeli. Spoj mora i svježih krafni itekako dobro ide zajedno.

Foto: Duško jaramaz/Pixsell

- Od sedam ujutro radimo, ali krafne počinjemo nuditi od osam sati i imamo ih cijeli dan. Kad nestane krafni, predvečer, napravimo nove. Imamo lagan tempo, nismo mi industrija. Radimo ih da budu vruće i svježe. Između ručka ljeti ne radimo, ali nakon njega znamo da ljudi dolaze po nešto slatko, pa krafni tad mora biti - kazuje Ruši.

Kiosk se brzo zagrije na ljetnom suncu, posao nije nimalo lak.

Foto: Duško jaramaz/Pixsell

- To je dio koji je najteži, jer tijesto lako propadne, a meni se to, nasreću, nikad nije dogodilo. Pazim na sve detalje, a nikad u životu nisam dobio nijednu primjedbu na krafne, niti na količinu nadjeva - ponosno objašnjava Ruši, koji s gostima njeguje i specifičan, gotovo obiteljski odnos. Zna ih po imenu, a ako im ne zna ime, svakako po viđenju. Inflacija galopira, ali u Rušija kao da je vrijeme stalo.

Foto: Duško jaramaz/Pixsell

- Ove godine nisam dignuo cijene iako je nabavka kakaa iznimno skupa. No dva eura je cijena krafne i ne mislim da bi trebala biti skuplja, a ljudima je to u redu. Kupuju po više komada ili, recimo, odlaze na otok, pa kupe veliku količinu odjedanput, pa ih radim opet, i tako mi prođe ljeto, no ja sam zadovoljan, kao i oni koji dolaze ovamo - zaključuje Rušan.

U Rušija, tvrdi on, nema aditiva.

- To ljudi forsiraju jer je lakše raditi, ali meni je to bez veze. Kupci ovdje cijene da sam sav retro đir, a mi radimo i sladoled, po starinskom receptu. Sve je kod nas osnovno, onako kako su me naučili slastičari iz moje obitelji, a to su bili djed i stric, koji su došli u Šibenik 1956. godine, a na Jadriju 1974. godine. Otkad pamtim, uvijek sam bio uz njih, a svoju prvu krafnu napravio sam još kad sam bio šegrt, to je bilo davno, prije više od 30 godina - kazuje Ruši.

Foto: Duško jaramaz/Pixsell

Stotine krafni Ruši ručno napravi u jednom danu u sezoni, koja traje tijekom toplih mjeseci, a rekord pojedenih odjednom drži Zagrepčanin koji ih je pojeo čak pet zaredom.