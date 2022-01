Norland dadilje su, moglo bi se slobodno reći, elitna klasa među dadiljama koje odobrava i sama kraljevska obitelj. Jedna od njih je i Louenna Hood (37) iz Suffolka u Velikoj Britaniji. Diplomirala je na visoko prestižnom koledžu Norland prije više od 17 godina nakon čega je radila za nekoliko uglednih i kraljevskih obitelji diljem svijeta.

Ona je prošla istu obuku kao i dadilja Maria Borallo, koja trenutno brine o mališanima princa Williama i Kate Middleton, na akademiji u Bathu. Između ostalog, tamo su naučile kako velikom brzinom izbjegavati paparazze, učile su borilačke vještine za obranu od otmičara te klasične stvari poput odgoja djece, kuhanja...

Louenna je razvila aplikaciju Louenna 2020. koja vodi roditelje u njihovim svakodnevnim životima i podijelila svojih 15 najboljih savjeta koji mogu 'popraviti svaku obitelj'.

Promjene, napominje, ne moraju biti dramatične, ali trikovi poput jutarnjeg planiranja zadataka kroz igru i dopuštanja djeci da odaberu jedan obrok tjedno, imaju transformativni učinak na raspoloženje i dobrobit cijele obitelji.

Posebno je napomenula kako bi sva djeca mlađa od sedam godina trebala biti u krevetu prije 19 sati, jer od tog doba pa do ponoći najdublje spavaju.

Ovo su njezini savjeti:

1. Probudite se ranije

Namjestite budilicu pola sata prije nego što se vaša djeca probude, jer tako imate priliku započeti dan na pravi način. Možete se istuširati u miru, popiti kavu pa dok vaša djeca ustanu, već ćete se osjećati budnima i spremnima za početak dana.

2. Napravite popis obveza

Napravite popis ili vizualnu ploču kako bi vaša djeca znala što se treba raditi ujutro - uključujući oblačenje, pranje zuba, pospremanje kreveta i doručak.

- Ne samo da to potiče neovisnost, već će vam pomoći da jutra prođu glatko. Djeca vole imati na čemu raditi, stoga izradite tablicu s naljepnicama koje se lijepe kada su poslovi dovršeni, razgovarajte sa svojom djecom koliko naljepnica moraju prikupiti prije nego što budu nagrađeni malom nagradom - savjetuje ova dadilja.

- Svaki put kada morate donijeti neku odluku ili razmisliti, to povećava stres u vašem životu pa radije napravite popis pomoću kojeg ćete provjeravati što sve treba biti u školskim torbama svaki dan - dodala je.

3. Pripremite odjeću

Večer prije pripremite sve komade odjeće i obuće kako bi se dijete ujutro učilo samo odijevati. To ne da će vama uštedjeti vrijeme i smanjiti razinu stresa ujutro, već će kod djeteta poboljšati motoričke sposobnosti. Također, pohvalite dijete kada se samo oblači, jer to podiže njegovo samopouzdanje i samopoštovanje, a pomoći će mu i u školi kada se bude moralo samostalno odjenuti nakon tjelesnog.

4. Izađite na svjež zrak svaki dan

Bez obzira koliko je hladno, pada li kiša ili je sve puno blata, svaki dan provedite vrijeme s djecom na otvorenom.

- Čak i ako je to vrijeme provedeno na igralištu u trajanju od samo pet minuta nakon škole, i najmanja količina svježeg zraka imat će iznimno povoljan učinak na ponašanje i raspoloženje vašeg djeteta. Što se vas tiče, prošećite barem dva kilometra. Odvojiti samo 20 minuta vremena za sebe dok su djeca u školi ili vrtiću može vam razbistriti glavu i podići raspoloženje - kaže dadilja.

- Ako imate bebu, zašto si ne biste priuštili šetnju po svježem zraku dok ona spava u kolicima. Pustiti ih da drijemaju u pokretu jednom tjedno dobra je navika jer ih uči da spavaju bilo gdje čime se izbjegava mogućnost da zbog toga budete vezani za kuću - dodala je.

5. Zajedno donesite odluke

Sad je pravo vrijeme za postavljanje novogodišnjih odluka, bez obzira radi li se o vožnji biciklom do škole jedan dan u tjednu ili da se jednom tjedno ne jede meso. Planiranje unaprijed i postavljanje ciljeva daje svima osjećaj postignuća i ponosa kada se do cilja dođe. I svakako ne zaboravite djeci čestitati kad ispune neku svoju odluku.

6. Postavite tehnološka pravila

Na primjer, nema iPada u spavaćoj sobi. Imajte na umu da tehnologija i zurenje u ekrane stvara ovisnost pa nemojte nikako dopustiti da vam djeca gledaju u ekrane satima. Također, nemojte zaboraviti da živimo u moderna vremena, okruženi smo tehnologijom i nema nikakvog smisla djeci to zabranjivati, ali važno je postaviti pravila i granice.

- Ne pretvarajte svoje brige u veliki problem i budite realni. Tehnologija je sada dio našeg svijeta pa nema smisla zabranjivati ​​svu tehnologiju i televiziju. Prema mom iskustvu, djeca kojoj se govori da nešto ne mogu imati samo to više žele. Postoje ključni trenuci u danu kada dijete ne smije gledati u ekran, posebno prije spavanja. Istraživanje je pokazalo da plavkasto svjetlo koje emitiraju uređaji remeti normalne obrasce spavanja i može biti štetno za vid - pojasnila je.

7. Čitajte djeci knjige

Odaberite zajedno neku knjigu pa mališanu pročitajte jedno poglavlje svake večeri ili knjigu čitajte zajedno. Stotinu je razloga zašto je jako dobro čitati s djecom. To poboljšava njihov kognitivni razvoj, njihovo razumijevanje svijeta, potiče povezivanje i ima iznimno pozitivan utjecaj na govor i razvoj jezika.

- Ako svom djetetu pročitate samo jednu priču dnevno, ono će ih do svog 5. rođendana čuti 1825! Volim sve knjige Julije Donaldson ili Roalda Dahla i klasik Vjetar u vrbama Kennetha Grahamea - kaže dadilja.

8. Budite svjesni

- Budite svjesni gdje ste i što radite u ovom trenutku. Tijekom godina, promatrajući djecu, naučila sam da su ona prvaci u svjesnosti. Žive u sadašnjosti i nemaju previše pojma o budućnosti. Iako može biti iritantno ako kasnite na neki termin, a vaše dijete nešto ometa u vrtu na putu do auta, ljepota je i u tome što na djecu ne utječu svakodnevni stresovi - kaže Louenna Hood.

- Vježbajte svjesnost sa svojom djecom svaki dan kako biste smirili um i poboljšali raspoloženje. Jednostavne tehnike možete uključiti u svakodnevne zadatke. Svako jutro kada uđete u kupaonicu, udahnite i nasmiješite se svom odrazu u ogledalu. Sjetite se nečega ili nekoga tko vas nasmijava i započnite dan pozitivno - dodala je.

9. Planirajte obroke

Zapišite što ćete jesti sljedeći tjedan i neka vaša djeca odaberu po jedan obrok. Planiranje obroka u sklopu tjednog šopinga puno je isplativije od kupnje namirnica iz dana u dan.

- Kada zapišete što ćete jesti, manje je vjerojatno da ćete ponavljati ista jela. Imat ćete više raznolikosti u prehrani. Osim što ćete tako smanjiti bacanje hrane i uštedjeti novac, dopuštanje djetetu da samo odabere obrok će ga potaknuti da se osjeća vrijednim, jer je uključeno u odluke o obiteljskom životu - savjetuje dadilja.

10. Njegujte rituale za stolom

- Jedite zajedno što je više moguće i jedite nešto novo. To novo će potaknuti vašu djecu na avanturizam i pozitivno će utjecati na ponašanje za stolom. Naučite ih i da ne ustaju od stola dok svi ne završe s jelom, da pravilno koriste pribor i pravilno sjede za stolom. Sve to su maniri koje svakodnevno treba poticati kako bi im to postalo prirodno ponašanje - pojasnila je.

- Najbolje od svega, zajedničko sjedenje za stolom daje vam priliku da razgovarate o tome što se dogodilo u danu - dodala je.

11. Budite optimistični

Budite pozitivni prema godini koja je pred vama. Djeca oponašaju naše ponašanje puno više nego što mislimo, pa ako ste sretni i uzbuđeni zbog onoga što dolazi u ovoj godini, bit će i vaša djeca. Pozitivan um jednak je pozitivnom stavu, stoga isplanirajte nešto lijepo čemu ćete se veseliti zajedno kao obitelj. To može biti izlet ili obiteljska filmska večer. I jedna i druga aktivnost ne koštaju gotovo ništa, a dat će vam jako puno.

12. Hranite se zdravo

- Jedenje nutricionistički uravnoteženog doručka ima mnoge zdravstvene prednosti, uključujući povećanje razine energije, proteina i kalcija, a povezano je i s boljom funkcijom mozga. Dva moja omiljena jela za doručak su zob ili smoothie - kaže dadilja.

- Potom zajedno pripremite zdrave zalogaje kao što su komadi sirovog povrća, poput mrkve, i humusa ili zobene energetske kuglice, a kako biste utažili napadaje gladi nakon škole. Naravno, komadić čokolade ili neka druga poslastica je sasvim u redu i dio je uravnotežene i realistične prehrane - dodala je.

13. Vi ste glavni!

- Postavite pravila i granice, i držite ih se kako bi se vaša djeca osjećala sigurno, znala da su sigurna, a ne da stalno ispipavaju granice i traže nešto više. Moja pravila su da dobro jedemo, dobro spavamo, ljubazni smo jedni prema drugima i imamo dobre manire - otkrila je Louenna.

- Vjerujem u odabir bitaka i nemojte reći 'Ne' osim ako to stvarno mislite. Prije nego kažete 'Ne' zapitajte se: 'Zašto ovo govorim? Mogu li navesti razlog?’. Uvijek biste trebali moći opravdati svoj razlog. Dajte djetetu kratko objašnjenje, ali ne dopustite da pregovori počnu! Na primjer, 'Sada je vrijeme za spavanje jer ćeš inače sutra biti umoran i jadan' ili 'Ne možeš dobiti još jedan sladoled jer će te zaboljeti trbuh' - pojasnila je.

Mala djeca se vole osjećati neovisno i eksperimentirati s time koliko kontrole mogu imati nad vama. Obrasci njihovog ponašanja se pojavljuju samo ako znaju da ćete im na kraju popustiti. Ukoliko djetetov napad bijesa ne utječe na vas ili ne dobije vašu reakciju, tada se to u budućnosti neće ponoviti.

14. Uzimajte vitamin D

- Uzmite dnevnu dozu vitamina D, i vi i vaši mališani, kako biste održali kosti i mišiće zdravima, ojačali imunološki sustav i potaknuli bolji san. To je koristan dodatak za sve nas, posebno tijekom zimskih mjeseci kada nam je potrebna sva pomoć koju možemo dobiti u borbi protiv kašlja i prehlade - savjetuje ova dadilja.

15. Držite se rutine

Držite se uobičajene rutine prije odlaska na spavanje. Priuštite mališanima lijepu toplu kupku, priču za laku noć i mazite se prije nego što ih ušuškate u uobičajeno vrijeme za spavanje.

- Ako je starijoj djeci dopušteno da ostanu budni kasnije tijekom školskih praznika, polako pomičite vrijeme za spavanje naprijed kako im ne bi bilo teško zaspati. Djeca bi trebala biti u krevetu do 19 sati dok ne napune oko sedam godina. Naime, u ranom dijelu noći, sve do ponoći, djeca imaju najdublji i najneometaniji san, pa je jako važno da mlađa djeca budu u krevetu do 19 sati - kaže Louenna Hood, a prenosi Daily Mail.

Nekoliko detalja o Norland dadiljama

Norland College, koji je 1892. osnovala Emily Ward, vodeći je pružatelj obuke za brigu o djeci u Velikoj Britaniji i šire. Emily je uvela uniformu kako bi Norland dadilje bile prepoznate kao profesionalke i kako ih ne bi zamijenili sa kućnim pomoćnicama - to je još uvijek snažan dio tradicije ovog fakulteta.

Osnivačica je svoju obuku usmjerila na principe Friedricha Froebela, njemačkog pedagoga koji je razvio 'sustav vrtića'. Njegovo učenje usredotočuje se na brojne aspekte djetinjstva. Studente se podučava elementima društvenih znanosti, psihologije, zdravlja djece, povijesti, književnosti i obrazovanja.

Također, uče kako raditi s obiteljima, razvijati djetetove matematičke vještine i postati majstor u kuhinji te naučiti dijete ne samo kuhati, već i kuhati zdrava jela. Zajedno s tradicionalnim vještinama kuhanja, šivanja i prve pomoći, novi predmeti u kurikulumu uključuju taekwondo, samoobranu, vježbanje vožnje na posebnim auto stazama i bijeg od paparazza.

U drugoj godini studenti od kaskadera na trkaćoj stazi Castle Combe u Wiltshireu uče pripremiti se za sve vrste situacija, od zaleđenih cesta do potencijalnih otmičara ili paparazza.

Edukacija na Norland Collegeu traje dvije godine i stoji 36.000 funti (oko 325.000 kuna). U tijek školovanja ulazi i stažiranje u privatnim kućama, jaslicama, školama i rodilištima, kako bi stekli iskustvo rada s djecom svih dobnih skupina.

Tijekom fakulteta studentima je strogo zabranjeno pušiti, kupovati alkohol ili odlaziti u restorane brze prehrane dok su u uniformi.